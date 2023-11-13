Более 11 тыс. человек погибло в секторе Газа с начала конфликта

Минздрав Газы заявил о 11180 жертвах израильских атак, 28 тысяч человек ранены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: @motaz_azaiza

Число жителей сектора Газа, погибших в результате израильских ударов, увеличилось до 11 180 человек, более 28 тысяч получили ранения, сообщил медиаофис правительства палестинского анклава.

"Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 - дети. Количество раненых выросло до 28 200", - сообщает медиаофис.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.