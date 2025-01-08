Более 120 человек стали жертвами землетрясения в Китае

Число погибших в результате землетрясения в Тибете магнитудой 6,8 достигло 126, пострадавших — 188

Фото: Синьхуа

Спасатели, несмотря на низкие температуры, разбирают завалы в поисках выживших после землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего во вторник утром в Сицзанском автономном районе (САР, Юго-Западный Китай), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Согласно последним данным, 126 человек погибли, еще 188 получили травмы различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 6,8 в уезде Динжи (Тингри) города Шигацзе САР.

Землетрясение отчетливо ощущалось в уезде Динжи, сообщил ИА Синьхуа начальник уезда.

Эпицентр землетрясения находился в волости Цого уезда Динжи. Это самое сильное землетрясение, зарегистрированное здесь за последние 5 лет.

По информации Китайского центра сейсмологических сетей, гипоцентр залегал на глубине 10 км.

Согласно официальным данным, население уезда Динжи составляет более 60 тыс. человек, и около 6 900 человек проживают в радиусе 20 км от эпицентра землетрясения. Предварительное обследование показало, что более тысячи домов получили повреждения различной степени. Некоторые из этих домов превратились в руины.

Первая группа спасателей приступила к спасательным работам, как только они прибыли в уезд Динжи, сообщили пожарные органы Китая.

По состоянию на 11:40 в пострадавшие районы было направлено более 1 500 местных сотрудников пожарно-спасательных служб.

Учитывая серьезность стихийного бедствия, Китайское сейсмологическое управление инициировало режим реагирования на ЧС и направило в район землетрясения рабочую группу для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Канцелярия штаба Госсовета КНР по ликвидации последствий землетрясений и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР также запустили режим экстренного реагирования на землетрясения во вторник.

Центральные власти направили в пострадавший от землетрясения регион около 22 тыс. предметов первой необходимости, включая хлопчатобумажные палатки и пальто, одеяла и раскладушки, а также специальные материалы для оказания помощи в высокогорных и холодных районах.

Вскоре после землетрясения китайские военные направили беспилотник для обследования района эпицентра, сообщили в Западной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Тем временем ВВС Западной зоны боевого командования НОАК немедленно активировали план чрезвычайной помощи при стихийных бедствиях, а также привели в состояние готовности группу транспортных и медицинских самолетов, вертолетов и наземных войск для оказания помощи в ликвидации последствий бедствия.

Ранее, президент Казахстана направил телеграмму соболезнования председателю Си Цзиньпину в связи с разрушительным землетрясением в Китае.