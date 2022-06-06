Более 14 млн тенге присвоили бухгалтеры больницы в Кызылординской области

Дело по факту растраты и хищения бюджетных средств в особо крупном размере бывшими работниками Жанакорганской районной больницы расследовалось территориальным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Кызылординской области, передает Kazpravda.kz.

"Главный бухгалтер, используя служебные полномочия, с 2015 по 2019 годы оформляла фиктивные командировочные документы, находила лиц, на карточки которых перечисляла, затем снимала эти суммы. К делу приобщены материалы аудиторских проверок и экспертов, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Сумма причиненного ущерба превысила 14 млн тенге", - проинформировали в АФМ.

Так, бывшие работники районной больницы М.Сатыбалдиева и З.Шомантаева приговорены к 7 годам лишения свободы без права заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов на 2 года.

Третье причастное лицо М.Бурисбаев приговорен к двум годам ограничения свободы, добавили в агентстве.