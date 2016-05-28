Более 150 ученых со всего мира просят о переносе Олимпийских игр-2016

Профессоры и магистры медицинской сферы направили в ВОЗ открытое письмо с просьбой о переносе даты или места проведения Олимпийских игр-2016, которые должны состояться этим летом в Рио-де-Жанейро, передает Kazpravda.kz
со ссылкой rioolympicslater.org
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"Мы пишем, чтобы выразить нашу озабоченность по поводу предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Согласно Декларации ВОЗ о вирусе Zica вкупе с новыми научными выводами, которые подчеркивают серьезность этой проблемы, мы обращаемся в Комитет "Рио- 2016" с просьбой отложить или переместить соревнования. Мы осознаем, что большинство считает невозможным перенос игр из-за больших финансовых потерь, и тем не менее призываем к этому", – говорится в письме.
В качестве примера правильных действий в подобных случаях в письме приведена отмена Кубка африканских наций-2015 в Марокко из-за эпидемии вируса Эболы и перенос Кубка мира по футболу среди женщин в 2003 году из Китая в США по причине вспышки эпидемии атипичной пневмонии.
Ученые опасаются, что последствия могут быть непредсказуемы, если полмиллиона иностранных туристов приедут в насыщенную вирусом Бразилию и привезут его к себе домой.
Сегодня стало известно, что Всемирная организация здравоохранения отказала ученым в просьбе о переносе игр. В ВОЗ заявили, что отмена спортивных мероприятий не изменит распространение вируса. А Международный олимпийский комитет и вовсе не видит никаких причин для задержки игр.
Лихорадка Зика – острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.