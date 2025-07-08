В Сеуле зафиксирована рекордная жара

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Это самая высокая для начала июля температура

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В столице Южной Кореи 8 июля зафиксировали рекордно высокую для начала месяца температуру: 37,1 градуса по Цельсию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

За всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1908 года, это самая высокая температура для Сеула в первые 10 дней июля.

Предыдущий рекорд для этого периода в столице был установлен 9 июля 1939 года, когда температура поднялась до 36,8 градуса.

Помимо Сеула аномальная жара наблюдается в ряде других южнокорейских городов, где были также зафиксированы рекордные температуры. Воздух прогрелся до рекордных отметок в городах Вонджу (35,4 градуса), Сувон (35,7 градуса), Тэджон (36,1 градуса) и других.

По прогнозам синоптиков, жара спадет к пятнице, однако позже этим летом, как ожидается, вернется.

Между тем, мощный шторм обрушился на Польшу.

 

#рекорд #Сеул #жара

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