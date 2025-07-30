В рамках реализации поручений Главы государства в Казахстане продолжается работа по развитию социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну активов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительством из Специального государственного фонда выделено более 20 млрд тенге на строительство и модернизацию сетей водоснабжения в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В регионе ведется строительство Шардаринского группового водопровода стоимостью 5 млрд тенге. За счет средств фонда направлено 4,2 млрд тенге на проекты водоснабжения в населенных пунктах: Жібек жолы, Шеңгелді, Ақ үй, Қаратөбе, Жуантөбе, Жаңадәуір, Есікқорған, Құйған, Ақсу.

Работа по обеспечению водоснабжением сельских населенных пунктов также проводятся в Сарыагашском, Казыгуртском, Келесском, Ордабасинском и Отырарском районах области.

Стоит отметить, что ранее на завершение реконструкции магистрального водовода в Сарыагашском районе Туркестанской области из Специального государственного фонда было выделено свыше 2,5 млрд тенге. Проект направлен на подключение 66 сел с населением свыше 260 тыс. человек к водоснабжению.