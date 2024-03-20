Более 20 тысяч туристов посетит Туркестан во время Наурыза

Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Перед праздником количество туристов, прибывающих в Туркестан, заметно увеличилось, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

По данным региональной администрации, планируется, что в период с 17 по 24 марта в сакральный город, который стал столицей тюркского мира, посетят 20 тысяч туристов. Это основано на предварительных данных за семь дней.

 «В Туркестане 59 мест размещения с номерным фондом в 1240 комнат. Одновременно гостиницы и хостелы могут вместить 2671 человека. На праздничной неделе места размещения в городе заполнены на 100%. За неделю из аэропорта Туркестана будет выполнено 34 авиарейса, в том числе 10 международных. Количество пассажиров всех авиарейсов составляет 3881 человек (внутренние - 2733, международные - 1148). Они заполняются на 85%», — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, согласно данным системы E-qonaq, по итогам двух месяцев этого года в регион прибыло 2228 иностранных туристов. Данный показатель по сравнению с прошлым годом увеличился в 4,7 раза. За два месяца 2023 года было 475 иностранных гостей.

Напомним, 21 марта с 10.00 до 15.00 в парке «Женис» пройдет мероприятие «Нұр жауғызған әз Наурыз». Здесь пройдут театрализованные представления, праздничные концерты, спортивные соревнования. В 19.30 в Конгресс-холле начнется международный фестиваль Nauryz BIG FEST. В нем примут участие такие известные певцы, как Turar, Aikyn, Murat Yaprak (Турция), Amalyat, Dj King Macarella (Узбекистан).

Ведущими фестиваля будут Газиз Ерболат и Акболат Утебай. Также состоится специальный показ одежды от Aida Kaumenova.

22 марта (11.00) в Караван-сарае состоится мероприятие «Армысың, әз Наурыз!». В его рамках будут организованы театрализованные представления, концертные программы, выставка ремесленников и художников, выставка национальной кухни, национальные спортивные игры. А в 19.30 в Караван-сарае начнется праздничный гала-концерт.

22-23 марта в Туркестанском музыкально-драматическом театре пройдет спектакль «Берте».

#Наурыз #Туркестан #туристы #посещение

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