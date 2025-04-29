Более 20 ветеранов ВОВ в Алматы получат по 5 млн тенге

День Победы
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Алматинские депутаты маслихата поддержали инициативу акима Алматы о повышении размера единовременной выплаты ветеранам ВОВ, к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эта мера социальной поддержки распространяется исключительно на ветеранов Великой Отечественной войны (участников, инвалидов ВОВ). Помимо этого, не остались без внимания и труженики тыла. В Алматы проживают 21 ветеран Великой Отечественной войны и 6 149 тружеников тыла.

Как отметил руководитель Управления занятости и социальных программ города Алматы Бауржан Жаубасов,  согласно поручению акима города в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне предусмотрено увеличение размеров единовременной социальной помощи: 21 ветерану ВОВ - с 1 до 5 млн тенге, 6 149 труженикам тыла - с 50 до 100 тыс. тенге.

Данное решение было единогласно поддержано всеми депутатами. Выплата будет производиться районными акиматами города без истребования заявлений, согласно предоставленным спискам НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы на счета в банках второго уровня.

#Алматы #ВОВ #выплата

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