Более 200 сотрудников МЧС Узбекистана прибыли в Мактааральский район

Фото пресс-службы КЧС МВД РК
В пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК рассказали о проводимой работе по ликвидации последствий ЧС в Мактааральском районе Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz
.
Так, по заданию оперативного штаба все силы и средства КЧС МВД РК направлены в поселок Оргебас для откачки воды. Скопившаяся вода с подтопленных населенных пунктов стекает в поселке Оргебас, поэтому было принято решение перебросить все силы и средства именно туда, пояснили в КЧС.
На сегодняшний день откачано 1млн 38 тыс. 398 куб м воды.
Совместно с силами КЧС МВД РК работают спасатели Узбекистана, отметили в пресс-службе.
"Силы и средства МЧС Республики Узбекистан за один день работы откачали 801 750 куб.м. воды. Работа продолжается", - говорится в информации.
В селах Нурлыжол, Жанатурмыс, Женис, Достык силами и средствами МВД проводятся работы по откачке воды, а также эвакуационные мероприятия личных вещей, документов и имущества населения. В аварийно-спасательных и неотложных работах задействовано 1 308 человек, 220 единиц техники, 15 плавсредств, 46 мотопомп (МВД – 1 135 человек, 148 единиц техники, 15 плавсредств, 46 мотопомп, Минобороны - 60 человек, МИО - 113 чел., 72 единиц техники).
Также 6 мая для ликвидации последствий ЧС в село Ырысты прибыли силы и средства МЧС Республики Узбекистан в составе 205 человек, 38 единиц техники, 85 мотопомп; в населенный пункт Мырзакент прибыли и разместились силы и средства Национальной гвардии РК в составе 160 человек, 15 техники 5 МП, 4 лодки, 1 электростанции.
Сегодня, 7 мая, проводится откачка воды в районе между поселками Нурлыжол и Оргебас. По состоянию на 12.00 часов задействованы для проведения работ по откачке воды, эвакуации личного имущества и документов, проведения разведки, осмотра населенных пунктов и защитной дамбы поселка Ырысты подразделения ДЧС Кызылординской, Жамбылской и областей и Шымкента в количестве 110 человек, 18 единиц техники, 25 мотопомп, 9 лодок.
Работы проводятся в селе Нурлыжол, Жанатурмыс, Женис, Фердоуси.
Утром 7 мая в район выдвинулись дополнительные силы
и средства: ДЧС г.Нур-Султан (3 человека, 1 единица техники и 7 мотопомп), ДЧС Карагандинской области (34 сотрудника, 4 единицы техники, 2 плавсредства и 27 мотопомп).
Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. По информации акимата Туркестанской области, 2 мая в 04:30 часов на границе Мактааральского района произошел разлив воды из коллектора, из-за чего были подтоплены населенные пункты Женис и Жана Турмыс. Из подтопленных населенных пунктов эвакуировали около 5,5 тыс. человек
.
В Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.
Президент РК поручил оказать помощь
пострадавшим.