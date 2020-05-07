Более 200 сотрудников МЧС Узбекистана прибыли в Мактааральский район

Происшествия
4419
Фото пресс-службы КЧС МВД РК
В пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК рассказали о проводимой работе по ликвидации последствий ЧС в Мактааральском районе Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz.

Так, по заданию оперативного штаба все силы и средства КЧС МВД РК направлены в поселок Оргебас для откачки воды. Скопившаяся вода с подтопленных населенных пунктов стекает в поселке Оргебас, поэтому было принято решение перебросить все силы и средства именно туда, пояснили в КЧС.

На сегодняшний день откачано 1млн 38 тыс. 398 куб м воды.



Совместно с силами КЧС МВД РК работают спасатели Узбекистана, отметили в пресс-службе.

"Силы и средства МЧС Республики Узбекистан за один день работы откачали 801 750 куб.м. воды. Работа продолжается", - говорится в информации.

В селах Нурлыжол, Жанатурмыс, Женис, Достык силами и средствами МВД проводятся работы по откачке воды, а также эвакуационные мероприятия личных вещей, документов и имущества населения. В аварийно-спасательных и неотложных работах задействовано 1 308 человек, 220 единиц техники, 15 плавсредств, 46 мотопомп (МВД – 1 135 человек, 148 единиц техники, 15 плавсредств, 46 мотопомп, Минобороны - 60 человек, МИО - 113 чел., 72 единиц техники).



Также 6 мая для ликвидации последствий ЧС в село Ырысты прибыли силы и средства МЧС Республики Узбекистан в составе 205 человек, 38 единиц техники, 85 мотопомп; в населенный пункт Мырзакент прибыли и разместились силы и средства Национальной гвардии РК в составе 160 человек, 15 техники 5 МП, 4 лодки, 1 электростанции.



Сегодня, 7 мая, проводится откачка воды в районе между поселками Нурлыжол и Оргебас. По состоянию на 12.00 часов задействованы для проведения работ по откачке воды, эвакуации личного имущества и документов, проведения разведки, осмотра населенных пунктов и защитной дамбы поселка Ырысты подразделения ДЧС Кызылординской, Жамбылской и областей и Шымкента в количестве 110 человек, 18 единиц техники, 25 мотопомп, 9 лодок.



Работы проводятся в селе Нурлыжол, Жанатурмыс, Женис, Фердоуси.

Утром 7 мая в район выдвинулись дополнительные силы и средства: ДЧС г.Нур-Султан (3 человека, 1 единица техники и 7 мотопомп), ДЧС Карагандинской области (34 сотрудника, 4 единицы техники, 2 плавсредства и 27 мотопомп).

Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. По информации акимата Туркестанской области, 2 мая в 04:30 часов на границе Мактааральского района произошел разлив воды из коллектора, из-за чего были подтоплены населенные пункты Женис и Жана Турмыс. Из подтопленных населенных пунктов эвакуировали около 5,5 тыс. человек.

В Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация. Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим.

Популярное

Все
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
В Валентинов день письма писать лень?
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю историю человечества числу молодых людей
Не город – каток
В Казахстане начали обучение африканских педагогов
Требуется… рабочий человек
Школьник из Ленгера Марк Ринк разработал мобильное приложение, позволяющее остановить буллинг
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Состояние студенческих общежитий Алматинской области не выдерживает никакой критики
«Красная линия» стала камнем преткновения для сноса аварийного дома
Житель Талдыкоргана делает обычные пятиэтажки яркими и узнаваемыми благодаря своим муралам
Упрощена форма декларирования
Предприниматель, выигравший тендер в Петропавловске, оказался в центре скандальной истории
Скульптура как чувство
Пропавшую 11-летнюю девочку нашли в Астане
Катание с горок стало причиной... досудебного расследования
Незаконно и некачественно
Международный форум Астана пройдет 14 июня в столице
Дорожный долгострой
Чаганский фонтан
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Платежный переполох
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Welcome to Kazakhstan!
Огонь уничтожил все
Асат Нурпеисов стал управделами президента
Кинотеатр на колесах
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Мир, полный лжи
Молочные реки – костанайские берега
Роман Скляр поручил установить причины пожара в ТЦ Семея
Со школы – на больничную койку
Казахстан ратифицировал соглашение с Сингапуром о взаимной защите инвестиций
Жить надо по средствам
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Прокуратура начала расследование утечки личных данных студе…
Ученик разослал угрозы о теракте в школе Костаная
«Землетрясение» в Сатпаеве объяснили в МЧС
В Турции произошел обвал на золотом руднике, есть жертвы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]