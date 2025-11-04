Более 200 тысяч казахстанцев получили госуслуги с начала года

Дана Аменова
специальный корреспондент

Благодаря внедрению Цифровой карты семьи с начала 2025 года 435,5 тыс. человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг в социально-трудовой сфере. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты уже воспользовалась более 231,2 тыс. граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о 20 млн граждан Казахстана, или более 6,2 млн семей.

Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики.

Также ЦКС является ежедневным «электронным уведомителем» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.

«В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 11 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай утраты трудоспособности; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату или пособие по потере кормильца; пособие по рождению ребенка и по уходу за ребенком; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь, а также единовременную выплату на погребение», − говорится в публикации.

Также через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных лиц.

При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.

В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.

По всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.

