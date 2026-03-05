Более 23 тысяч рейсов отменили из-за эскалации на Ближнем Востоке

Айман Аманжолова
корреспондент

Это соответствует 4,4 млн мест в самолетах

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini Google

Из стран Персидского залива до сих не могут вылететь десятки тысяч туристов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

С 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана, было отменено 23 тыс. авиарейсов из стран Ближнего Востока или в эти страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитической компании Cirium. Это соответствует 4,4 млн мест в самолетах.

Ранее сообщалось, что больше всего пострадали от конфликта авиакомпании из Израиля и Ирана. Конфликт существенно сказался на работе и других ближневосточных перевозчиков.

В частности, крупнейший в мире международный авиаперевозчик, эмиратская компания Emirates приостановила полеты в Дубай и из него до 7 марта. Катарская Qatar Airways не будет совершать полеты как минимум до 6 марта. Свои рейсы в Израиль, ОАЭ и другие страны региона отменили также азиатские, европейские и американские авиакомпании.

Из стран Персидского залива до сих не могут вылететь десятки тысяч туристов. Власти ОАЭ заявили о создании безопасных воздушных коридоров, позволяющих совершать до 48 рейсов в час.

Ранее более 300 человек вернулись в Казахстан из Дубая. 

#Иран #рейс #отмена #Катар #Дубай

