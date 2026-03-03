По данным ведомства, в ближайшее время планируется организация дополнительных эвакуационных рейсов из городов Медина и Джидда.

Фото иллюстративная: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первые пассажиры доставлены в Казахстан с Ближнего Востока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

"Сегодня авиакомпания Flydubai выполнила два эвакуационных рейса из города Дубай в Астану и Алматы. В результате 306 пассажиров вернулись в Казахстан", - говорится в сообщении Минтранспорта.

По данному направлению совместно с Министерством иностранных дел проводится соответствующая работа. Работы продолжаются.

По данным ведомства, в ближайшее время планируется организация дополнительных эвакуационных рейсов из городов Медина и Джидда. В социальных сетях пассажиры публикуют слова благодарности и положительные отзывы.