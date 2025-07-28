Люди все чаще обращаются за защитой своих прав, и в большинстве случаев - успешно.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первом полугодии 2025 года Департамент торговли и защиты прав потребителей области Абай получил 544 обращения - это на 80% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Только за первые шесть месяцев потребителям возвращено более 24 миллионов тенге, а самым значительным кейсом стал возврат 17,5 миллиона тенге за некачественный автомобиль. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента Карина Тайкенова.

Машина, приобретtнная в автосалоне, оказалась с дефектами окраски. Салон отказывался возвращать деньги, но после обращения гражданина в Департамент и совместной работы с продавцом, договор был расторгнут, а вся сумма возвращена.

– Потребителю помогли юридическим сопровождением, консультацией, а также с досудебной претензией. Это классический пример того, как должна работать система защиты прав граждан, - рассказала Карина Тайкенова.

В целом, большая часть жалоб поступает на частную торговлю - 343 обращения, на втором месте - бытовые услуги (107 случаев), на третьем - электронная торговля (40 обращений). Чаще всего люди жалуются на некачественные товары и услуги, а также на отказ продавцов возвращать деньги. В таких случаях Департамент действует по следующему алгоритму: консультирует, проводит разъяснительную работу, а в случае необходимости - привлекает к административной ответственности.

– Закон четко дает потребителю право вернуть товар, даже если он качественный. А если обнаружены дефекты, у покупателя есть целый перечень вариантов — от ремонта до расторжения договора, - пояснила Карина Тайкенова.

Департамент также контролирует цены на социально значимые товары. С начала года проверено 101 торговое предприятие, по итогам - 98 предпринимателей оштрафованы на сумму 705 тысяч тенге. Большинство нарушений касались превышения торговых надбавок и отсутствия ценников.

Среди новых направлений работы — проект «Сыпалы өнім», ориентированный на защиту рынка от некачественной продукции и поддержку отечественных производителей. В его рамках специалисты Департамента берут пробы продуктов и направляют их на лабораторную проверку. Уже выявлено 24 нарушения, по четырем из них выписаны штрафы предпринимателям на сумму 600 тысяч тенге.