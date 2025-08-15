Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Жетісу после вмешательства прокуроров выплачена задолженность по зарплате и надбавке за сверхурочную работу на сумму более 30 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

По данным надзорного органа, статьей 24 Конституции закреплено право каждого на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации.

Между тем, как установили прокуроры, ТОО «Жаркент Фрукт» нарушило права 66 работников, не оплатив им заработную плату на сумму более 16 млн тенге.

В другом случае, установлено нарушение прав 115 медицинских работников, которые выполняли работу сверх установленного графика, однако Текелийская городская больница не выплатила им за сверхурочную работу более 15 млн тенге.

По актам надзора прокуроров Панфиловского района и Текели работодатели привлечены к административной ответственности, труд работников оплачен в полном объеме, тем самым защищены конституционные права 181 человека.