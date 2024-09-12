Более 300 человек стали жертвами тайфуна «Яги» во Вьетнаме

В мире , Происшествия
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Айман Аманжолова
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Провинция Лаокай оказалась одной из наиболее пострадавших: там погибли 72 человека, 111 пропали без вести

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В северном Вьетнаме в результате наводнений и оползней, произошедших из-за супертайфуна «Яги», который считается сильнейшим за последние 30 лет, по последним данным, погибли и пропали без вести 324 человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«По состоянию на 17:30 среды, по меньшей мере 324 человека погибли или числятся пропавшими без вести в результате оползней и внезапных наводнений, вызванных тайфуном «Яги» в прошлые выходные», - говорится в информации вьетнамского государственного новостного агентства VNA со ссылкой на департамент по преодолению природных катастроф страны.

Местные власти сообщили, что сильный оползень, который полностью уничтожил деревню Лангну в районе Баойен в провинции Лаокай, привел к гибели 30 человек и травмам у 18 человек. Также после оползня считаются пропавшим без вести 83 человека.

Более 54 тыс. домов в городах и провинциях северного Вьетнама оказались под водой из-за разлива рек, уровень которых резко поднялся в результате принесенных тайфуном сильных ливней, говорится в сообщении.

В столице Вьетнама - Ханое разлив Красной реки, протекающей через город, привел к вынужденной эвакуации более полутора тысяч семей из затопленных районов. Также в столице временно прекратили работу 126 школ, находящихся в районах подтопления или в непосредственной близости к ним, сообщает агентство.

Правительство Вьетнама и местные органы власти осуществляют масштабные меры по помощи пострадавшим и преодолению последствий тайфуна, оползней и наводнений. Важную роль в оказании помощи пострадавшим районам играют военные, использующие для доставки гуманитарной помощи военные плавсредства и вертолеты, отмечает VNA.

Ранее стало известно о 141 погибшем в результате супертайфуна «Яги».

 

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