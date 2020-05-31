Общество
Более 300 правонарушений выявили сотрудники охранных агентств в СКО
Сотрудники охранных агентств в Северо-Казахстанской области выявили более 300 административных правонарушений, а также предотвратили 20 краж, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции СКО, сотрудники охранных агентств помимо выявления более 300 тысяч административных правонарушения, помогли полицейскими в раскрытии более 20 преступлений и предотвратили почти 20 краж и других правонарушений на охраняемых объектах.

На гарнизонном разводе начальник ДП полковник полиции Марат Тулебаев вручил благодарственные письма пятерым сотрудникам одного их охранных формирований.

Один из ярких примеров – то, как охранники одного из агентств на минувшей неделе предотвратили кражу в одном из магазинов.

"Около 2 часов ночи на пульт Централизованного наблюдения этого охранного агентства поступил тревожный вызов из магазина. Дежурившие сотрудники охраны незамедлительно отправились по месту вызова, где обнаружили разбитые окна. Злоумышленник убежал, не успев поживиться", – уточнили в пресс—службе.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. В эту же ночь оперативники Первого отдела полиции установили и задержали горожанина, пробравшегося в магазин.

Всего на сегодняшний день в области 112 охранных формирований, в которых работают 1825 человек.

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