Более 4 млн обращений граждан поступило в госорганы страны за год

Об этом он сказал на расширенном заседании правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства отметил, что главной задачей госаппарата является решение насущных проблем граждан, что невозможно без постоянной коммуникации с ними. Поэтому особое внимание следует обратить на обращения населения. Только в администрацию президента в прошлом году поступило свыше 50 тысяч обращений, а во все государственные органы страны – почти четыре миллиона. Данный показатель увеличивается из года в год.

«С одной стороны, это говорит о том, что люди поверили в концепцию «слышащего государства». Но, с другой, очевидно, что их вопросы не находят своего решения в ходе повседневной работы государственных органов. Поэтому требуется провести основательную работу над ошибками. Как правило, за обращениями стоят судьбы людей, поэтому нужна полная вовлеченность всех уполномоченных структур», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также он отметил, что для реализации намеченных задач требуется эффективная работа всего государственного аппарата.

Внедрение прямой выборности акимов привело к появлению новой категории государственных служащих – избираемых управленцев.

«Это свыше 2,5 тысячи руководителей. Среди них все больше тех, кто ранее не работал на государственной службе, в том числе и молодежи. Поэтому становится актуальным вопрос комплексной подготовки избранных акимов и руководителей разного уровня. Поручаю правительству совместно с Агентством по делам госслужбы запустить обучающий проект «Школа акимов». При этом надо учесть положительный опыт партии Аmanat, которая уже проводит такую работу», - добавил он.