Более 400 педиатров съехались в Алматы на X Съезд детских врачей

На авторитетной площадке съезда, в котором принимают участие специалисты из Италии, Польши, Киргизстана, Узбекистана, Азербайджана, России, Беларуси, и других стран дальнего и ближнего зарубежья будут обсуждаться самые актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний детского возраста.

Всего в ходе 12 научных сессий прозвучит свыше 121 докладов. Темы докладов охватывают от организационных аспектов оказания медицинской помощи детям с различными заболеваниями, вопросов совершенствования медицинских услуг детям на уровне первичной медикосоциальной помощи до современных методов диагностики и лечения заболеваний у детей. Будут затронуты актуальные вопросы детской хирургии, новых стандартов диагностики и лечения редких заболеваний у детей, реабилитации и медико-социальной адаптации детей с различной соматической и хирургической патологией, интенсивной терапии и анестезиологии детского возраста, развития информационных технологий в педиатрии.

В рамках съезда завтра, 18 октября пройдет международная научно-практическая конференция докторантов, резидентов и молодых врачей: «Молодой исследователь: вызовы и перспективы развития современной педиатрии и детской хирургии».

Торжественное открытие съезда началось с показа фильма «Достижения и перспективы развития педиатрии и детской хирургии» и приветствий Министра здравоохранения РК Акмарал Альназаровой, директора Департамента охраны здоровья матери и ребёнка МЗ РК Магрипы Ембергеновой, Проректора по клиническому блоку НАО «КазНМУ имени С.Ж.Асфендиярова» Светланы Султангазиевой и Председателя правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Абая Кусаинова.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в своем приветственном слове отметила ряд важных инициатив Минздрава, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи детям.

«В нашей стране, как и во всем современном мире, охрана здоровья матери и ребенка является приоритетным направлением, поскольку в стратегическом понимании благополучие народа, будущее страны и государства напрямую зависят от здоровья наших детей. В своем Послании народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев определил основные шаги развития страны, направленные на долгосрочное улучшение социальной поддержки и охрану здоровья матерей и детей.

За последние 10 лет мы видим поступательное снижение показателя младенческой смертности. Выживаемость детей с экстремально низкой массой тела увеличилась в 4 раза. Это результат ежедневной работы 5000 врачей педиатрических специальностей страны, внедрения эффективных перинатальных технологий, принципов безопасного материнства, рекомендованных ВОЗ, развития реанимации новорожденных, внедрения малоинвазивных технологий, высокотехнологичной медицинской помощи, развития детской кардиохирургической, нейрохирургической помощи детям», - сказала министр здравоохранения РК А.Альназарова.

Так же министр отметила, что на сегодня идет активное обновление нормативно-правовой базы в области здравоохранения. «Утверждены Стандарты организации оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, неонатальной помощи, детской хирургической помощи, детской сурдологической помощи, медицинской реабилитации, школьной медицины, пересматривается Стандарт организации оказания педиатрической помощи.

Учитывая прирост детского населения страны, ближайший 5 лет прорабатываются вопросы строительства современных детских многопрофильных стационаров и перинатальных центров.

В текущем году после длительного перерыва в Казахском национальном медицинском университете имени Санжара Асфендиярова произошел первый выпуск молодых врачей педиатров, ежегодно продолжается подготовка на программах резидентуры и выпуск врачей педиатрических специальностей.

«Дорогие коллеги! Разрешите поздравить Вас с открытием X съезда детских врачей Республики Казахстан. Приятно отметить, что съезд собрал не только наших давних партнеров - практиков и ученых стран СНГ, но и коллег из дальнего зарубежья. Уверена, что только совместно возможно решать успешно проблемы в области охраны здоровья детей, способствовать его сохранению и укреплению, чтобы сделать жизнь наших детей счастливой. От всей души желаю гостям и участникам Съезда успешной работы, высокого профессионализма, крепкого здоровья и благополучия!», - сказала в своем приветственном слове министр здравоохранения РК А.Альназарова.