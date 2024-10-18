Более 400 педиатров съехались в Алматы на X Съезд детских врачей

Статьи
88

В Алматы проходит X Съезд детских врачей Казахстана «Достижения и перспективы развития педиатрии и детской хирургии»

На авторитетной площадке съезда, в котором принимают участие  специалисты из Италии, Польши, Киргизстана, Узбекистана, Азербайджана, России, Беларуси, и других стран дальнего и ближнего зарубежья будут обсуждаться самые актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний детского возраста.

Всего в ходе 12 научных сессий прозвучит свыше 121 докладов. Темы докладов охватывают от организационных аспектов оказания медицинской помощи детям с различными заболеваниями, вопросов совершенствования медицинских услуг детям на уровне первичной медикосоциальной помощи до современных методов диагностики и лечения заболеваний у детей. Будут затронуты актуальные вопросы детской хирургии, новых стандартов диагностики и лечения редких заболеваний у детей, реабилитации и медико-социальной адаптации детей с различной соматической и хирургической патологией, интенсивной терапии и анестезиологии детского возраста, развития информационных технологий в педиатрии.

В рамках съезда завтра, 18 октября пройдет международная научно-практическая конференция докторантов, резидентов и молодых врачей: «Молодой исследователь: вызовы и перспективы развития современной педиатрии и детской хирургии».  

Торжественное открытие съезда началось с показа фильма «Достижения и перспективы развития педиатрии и детской хирургии» и приветствий Министра здравоохранения РК Акмарал Альназаровой, директора Департамента охраны здоровья матери и ребёнка МЗ РК Магрипы Ембергеновой, Проректора по клиническому блоку НАО «КазНМУ имени С.Ж.Асфендиярова» Светланы Султангазиевой и Председателя правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Абая Кусаинова.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в своем приветственном слове отметила ряд важных инициатив Минздрава, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи детям. 

«В нашей стране, как и во всем современном мире, охрана здоровья матери и ребенка является приоритетным направлением, поскольку в стратегическом понимании благополучие народа, будущее страны и государства напрямую зависят от здоровья наших детей. В своем Послании народу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев определил основные шаги развития страны, направленные на долгосрочное улучшение социальной поддержки и охрану здоровья матерей и детей.

За последние 10 лет мы видим поступательное снижение показателя младенческой смертности.  Выживаемость детей с экстремально низкой массой тела увеличилась в 4 раза. Это результат ежедневной работы 5000 врачей педиатрических специальностей страны, внедрения эффективных перинатальных технологий, принципов безопасного материнства, рекомендованных ВОЗ, развития реанимации новорожденных, внедрения малоинвазивных технологий, высокотехнологичной медицинской помощи, развития детской кардиохирургической, нейрохирургической помощи детям», - сказала министр здравоохранения РК А.Альназарова. 

Так же министр отметила, что на сегодня идет активное обновление нормативно-правовой базы в области здравоохранения. «Утверждены Стандарты организации оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, неонатальной помощи, детской хирургической помощи, детской сурдологической помощи, медицинской реабилитации, школьной медицины, пересматривается Стандарт организации оказания педиатрической помощи.

Учитывая прирост детского населения страны, ближайший 5 лет прорабатываются вопросы строительства современных детских многопрофильных стационаров и перинатальных центров.

В текущем году после длительного перерыва в Казахском национальном медицинском университете имени Санжара Асфендиярова произошел первый выпуск молодых врачей педиатров, ежегодно продолжается подготовка на программах резидентуры и выпуск врачей педиатрических специальностей.

«Дорогие коллеги! Разрешите поздравить Вас с открытием X съезда детских врачей Республики Казахстан. Приятно отметить, что съезд собрал не только наших давних партнеров - практиков и ученых стран СНГ, но и коллег из дальнего зарубежья. Уверена, что только совместно возможно решать успешно проблемы в области охраны здоровья детей, способствовать его сохранению и укреплению, чтобы сделать жизнь наших детей счастливой. От всей души желаю гостям и участникам Съезда успешной работы, высокого профессионализма, крепкого здоровья и благополучия!», - сказала в своем приветственном слове министр здравоохранения РК А.Альназарова.

#Алматы #конференция #педиатрия #НЦПДХ #НЦпедиатрии

Популярное

Все
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шавкат Рахмонов может стать первым чемпионом UFC из Казахстана
Звезды тенниса поддержали детей с аутизмом в Алматы
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
Студентка из Приаралья создала образовательный MVP-сайт Qazaq comics
Картина «Айкай» Кенжебека Шайкакова к концу года выйдет в национальный прокат
100-летие со дня рождения классика национальной литературы Бердибека Сокпакбаева отмечают в Казахстане
Ташкент привлекает красотой и гостеприимством
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
Уроки казахского: книги, фильмы и музыка помогут овладеть языком
В Риддере за последние два месяца распахнули двери пять дополнительных кабинетов казахского языка
Соединенные Штаты писателей
Сенаторы внесли поправки в закон об улучшении жилищных условий граждан и вернули документ в Мажилис
Еще недавно здесь был пустырь
Он взлетел выше беркута
Армия многому научит
Научная конференция в честь 130-летия Сакена Сейфуллина прошла в Кокшетау
Кожа путешествует по свету
В стране начинают культивировать новый олимпийский вид спорта
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Как измеряется валовое национальное счастье, рассказала аналитический психолог
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
Ер-Төстік и Алдар-Көсе покоряют иностранного зрителя
Приаральский отряд Института археологии им. А. Маргулана завершил летние исследования памятников Жетиасарской культуры
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
В связи ухудшением погоды закрыты дороги в ряде регионах
В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане
Активно внедряются меры по защите детей в киберпространстве
Президент примет участие в международном форуме в Туркменистане
Рабочие профессии становятся востребованными среди молодежи в области Абай
Проекты Ассамблеи народа Казахстана помогают павлодарцам изучать государственный язык
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
В Атырау появится дендрологический парк
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Принцип «слышащего государства»
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау

Читайте также

Профессор MNU выступил на международном сайд-ивенте в ООН
В Петропавловске открыты важные соцобъекты
Еще недавно здесь был пустырь
Кожа путешествует по свету

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]