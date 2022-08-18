Порядка полумиллиарда тенге, выделенных на субсидии фермерам, украли из бюджета в Костанайской области

Сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Костанайской области выявили хищение из бюджета 484 млн тенге в рамках государственной инвестиционной программы, сообщает Kazpravda.kz.

Средства были выделены крестьянским хозяйствам в качестве субсидии для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии, отметили в АФМ.

Судом трое подсудимые признаны виновными в совершении правонарушения. Приговор вступил в законную силу.

В итоге одному фигуранту дела суд назначил наказание в виде 5-ти лет лишения свободы, остальным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, добавили в агентстве.