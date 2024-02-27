Руководитель в области Абай незаконно начислял своему брату зарплату

На сегодня благодаря прокурорам сумма в размере 5,5 млн тенге взыскана в бюджет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сообщается, что прокуратурой области установлен факт незаконного трудоустройства руководителем РГУ «ГНП «Тарбагатай» своего родного брата в качестве государственного инспектора по охране леса, который на протяжении 4 лет получал заработную плату без фактического исполнения функциональных обязанностей.

На основании акта надзора прокуратуры по иску РГУ «ГНП «Тарбагатай» решением суда взыскана незаконно полученная заработная плата в размере 5,5 млн тенге.

Решение суда вступило в законную силу, незаконно выплаченная сумма взыскана в доход государства.