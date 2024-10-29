Более 5 тысяч тракторов и комбайнов произвели в РК

Такие данные озвучил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмин

Фото: пресс-служба правительства

«Казахстанские сельхозтоваропроизводители обеспечены современной техникой отечественного производства, в том числе мировых брендов Claas, Horsch, Deutz Fahr. В текущем году привлечены новые крупные инвесторы – Amazone и Zoomlion. Запущено производство крупногабаритных деталей: кабины тракторов и бункеры комбайнов. Налажена кооперация между производителями и смежными производствами, - рассказал Канат Шарлапаев.

Он отметил, что в городе Костанай создан локализационный центр, где организованы цеха по производству компонентной базы. Дальнейшее развитие сектора будет сфокусировано на наращивании выпуска навесной и прицепной техники.

Президент Союза промышленных инвесторов Кайрат Еламанов отметил, что в отрасли сельскохозяйственного машиностроения выпускаются тракторы и зерноуборочные комбайны на 8 предприятиях, которые уже полностью обеспечивают ежегодную потребность фермеров в данной технике.