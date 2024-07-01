Более 50 сортов яблони вывели казахстанские селекционеры

О селекционных достижениях в стране рассказали в Минюсте, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего за весь период патентной системы РК с 1999 по 2024 гг. по селекционным достижениям выдано 1 145 патентов, из них на породы животных – 168, на сорта растений – 947.

За последние 3 года выдано 199 патентов, из них на породы животных – 21, на сорта растений – 178.

В республике успешно выводятся различные сорта пшениц, к примеру, на сегодня зарегистрированы более 300 сортов пшениц, как – «Пшеница твердая яровая янтарная 150», Дамсинская 20-17, Ишимская 9.

Более 50-ти сортов яблони – к примеру, Яблоня Сиверса «Краса Тарбагатая», Асыл-Айым алмасы, Нурсат алмасы, Яблоня Сиверса «Заилийское среднеплодное», Яблоня Недзвецкого «Джунгарская крупносеменная», Яблоня Сиверса «Урджарская красавица».

Более 15-ти сортов риса, такие как: «АйКерим» и «Сыр Сулуы», добавили в министерстве.