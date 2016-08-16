Более 5,5 тысячи человек госпитализированы в Японии из-за жары за неделю

В мире
685
Айнур Курамысова
Фото с сайта ntv.ru
В Японии за последнюю неделю с тепловыми ударами были госпитализированы более 5,5 тысячи человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, с 8 по 14 августа жара в Японии пошла на спад, поэтому число случаев госпитализации заметно сократилось. Кроме того, за минувшую неделю не было зафиксировано ни одного случая гибели людей, хотя еще неделей раньше из-за жары в стране скончались 12 человек.

"По оценке правительства, очень жаркая и влажная погода летом, к которой не привыкли иностранные гости, может стать серьезной проблемой во время Олимпиады 2020 года в Токио. Для снижения рисков власти задумались над разработкой специальной четырехбалльной системы предупреждения о жаре. Для этого по всему городу будут установлены датчики и термометры", – отмечается в сообщении.

Жаркая погода установилась в Японии в середине июня. Несмотря на окончание сезона дождей, в Токио периодически идут грозы, и тогда жара сопровождается высокой влажностью.

В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, еще 53 тысячи были госпитализированы. Японские медики призывают людей подолгу не находиться на солнце, носить головные уборы и по возможности пить как можно больше жидкости.

Популярное

Все
Асу Алмабаев досрочно одержал победу в UFC
Пожарный поезд помог в борьбе с огнем в горах ВКО
Газ взорвался в жилом доме в Астане: есть пострадавшие
Нелегальные такси будут выявлять через «Автоураган» в Акмолинской области
В Туркестанской области ищут преступников, застреливших двоих мужчин
Задержаны подозреваемые в убийстве подростка в результате драки в Алматинской области
Пожар произошел в отеле в Бурабае
18 человек погибло в результате схода оползня в Грузии
В Уральске мужчина зарезал собаку на глазах у детей
При обрушении на шахте «Шахтинская» пострадал человек
Казахстан и Афганистан договорились о сотрудничестве в банковском секторе и реализации инвестпроектов
Ливень затопил дороги в Астане: фото
Два трупа взрослых около коляски с ребенком на дороге обнаружили полицейские СКО
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Какой будет погода в августе для казахстанцев
В ЗКО зарегистрирован 21 случай бруцеллёза
НПП «Атамекен» предлагает внести поправки в законодательство касательно уголовного преследования предпринимателей
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Мечеть из прошлого: уникальная находка на  раскопках городища Орнек в Жамбылской области
Казахстан завоевал третью медаль на Универсиаде в Китае
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Мужчину зажало деревом, упавшим на автомобиль в Уральске
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Четыре человека погибло в ДТП с грузовиком в Жетысуской области (видео)
В Шымкенте дотла сгорел склад и крыша дома (видео)
Новые рабочие места создают в области Абай
Потребление наркотиков в Казахстане выросло в разы
Неустойчивую погоду в Казахстане 30 июля обещают синоптики
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве

Читайте также

Не менее 16 человек погибли при падении крана в Индии
Два суперлуния ожидаются в августе
Резкий рост случаев лихорадки денге зафиксирован в Индии
Около 264 авиарейсов отменили из-за тайфуна в Японии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]