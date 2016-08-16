Более 5,5 тысячи человек госпитализированы в Японии из-за жары за неделю

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В Японии за последнюю неделю с тепловыми ударами были госпитализированы более 5,5 тысячи человек, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС.
Как сообщается, с 8 по 14 августа жара в Японии пошла на спад, поэтому число случаев госпитализации заметно сократилось. Кроме того, за минувшую неделю не было зафиксировано ни одного случая гибели людей, хотя еще неделей раньше из-за жары в стране скончались 12 человек.
"По оценке правительства, очень жаркая и влажная погода летом, к которой не привыкли иностранные гости, может стать серьезной проблемой во время Олимпиады 2020 года в Токио. Для снижения рисков власти задумались над разработкой специальной четырехбалльной системы предупреждения о жаре. Для этого по всему городу будут установлены датчики и термометры", – отмечается в сообщении.
Жаркая погода установилась в Японии в середине июня. Несмотря на окончание сезона дождей, в Токио периодически идут грозы, и тогда жара сопровождается высокой влажностью.
В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, еще 53 тысячи были госпитализированы. Японские медики призывают людей подолгу не находиться на солнце, носить головные уборы и по возможности пить как можно больше жидкости.