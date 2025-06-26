Более 6 тысяч обращений поступили студенческим омбудсменам

Образование
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Студенческие омбудсмены работают во всех регионах РК более двух лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году, по информации Министерства науки и высшего образования РК, от студентов поступило свыше 6 тысяч обращений, большинство из которых касались учебного процесса, условий проживания в общежитиях, стипендий и организационных вопросов, сообщает Kazpravda.kz

Как сообщил на площадке СЦК республиканский студенческий омбудсмен Улан Наукен, в течение учебного года с конкретными вопросами обратились около 6 тысяч студентов. По его словам, омбудсмены оперативно рассмотрели большинство вопросов, приняты конкретные решения.

Больше всего обращений поступили по таким вопросам, как несправедливость в оценивании, давление и преследование со стороны преподавателя, принудительное участие студентов в мероприятиях, бытовые вопросы в общежитиях, игнорирование мнения студентов. Наибольшее количество обращений поступило от молодежи Актюбинской области.

– Омбудсмены выслушали претензии обеих сторон, соблюдая принцип нейтральности и конфиденциальности. Институт не ограничивается лишь рассмотрением обращений. Омбудсмены проводит встречи со студентами, тренинги по повышению правовой грамотности. В результате во многих вузах были соблюдены права и интересы студентов, – отметил Улан Наукен.

Также студенческие омбудсмены провели более 100 плановых мониторингов общежитий и корпусов вузов и свыше 20 внеплановых мероприятий по обращению студентов. Это позволило, как отмечает ведомство, оперативно реагировать на жалобы и улучшить условия проживания студентов вузов по всей стране.

 

 

#студенты #обращения #омбудсмены

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