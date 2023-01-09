Более 60 участков автодорог закрыты в Казахстане из-за непогоды

Общество
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По данным МЧС, 143 единицы техники находятся при выезде из населенных пунктов, ожидают открытия автодорог.

Фото: Kazpravda.kz

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК опубликовало информацию о сложившейся обстановке на автодорогах из-за ухудшения погодных условий, сообщает Kazpravda.kz.

Так, по данным МЧС, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) и расчисткой дорожного полотна закрыт 61 участок автодорог, из которых 26 республиканского значения.

Скопление автотранспорта наблюдается в регионах:

- Астана (8 единиц техники): ​Астана - Щучинск - 8 (грузовые);

- Актюбинская область (30 единиц техники): ​Актобе - Карабутак - 30;

- область Абай (85 единиц техники): выезд из села Калбатау - 46, Кокпекты – Калбатау - 39;

- Павлодарская область (20 единиц техники): Шидерты – Караганда - 20.

Всего 143 единицы техники находятся при выезде из населенных пунктов, ожидают открытия автодорог.

За текущие сутки эвакуировано и спасено 37 человек, в том числе 9 детей, отметили в пресс-службе МЧС РК.

 

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