Более 600 человек получат казахстанское гражданство

В 2016 году новыми гражданами Казахстана станут свыше 600 человек. Об этом стало известно в ходе заседания спецкомиссии, прошедшего под руководством Госсекретаря Гульшары Абдыкаликовой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Абдыкаликова подчеркнула, что с момента обретения Независимости количество лиц, желающих стать гражданами Казахстана, постоянно растет. Данный факт, заметила она, свидетельствует о социально-экономической стабильности, межнациональном и гражданском согласии и устойчивом развитии нашей страны, достигнутых под мудрым руководством Главы государства.

"Мы будем особенно рады приветствовать новых граждан нашей страны в преддверии 25-летия Независимости Республики, пожелав им счастливой жизни и плодотворной работы на благо теперь уже и их Родины. Уверена, что став её достойными гражданами, они внесут свой вклад в дальнейшее развитие и благополучие суверенного Казахстана", – отметила Госсекретарь.

После подписания Главой государства соответствующего Указа новыми казахстанцами станут 622 представителя различных национальностей, прибывших к нам из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Члены комиссии также обсудили итоги работы Министерства внутренних дел по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан в упрощенном порядке и утраты гражданства.

По итогам заседания комиссией приняты соответствующие решения и рекомендации.

