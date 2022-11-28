Более 70 фактов незаконного вмешательства в бизнес выявил Антикор

По всем фактам начато 165 досудебных расследований, изобличено 112 должностных лиц.

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В Агентстве по противодействию коррупции под руководством заместителя председателя Агентства Асхата Жумагали прошло расширенное заседание рабочей группы Антикоррупционной службы и Нацпалаты "Атамекен", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор.

На заседании были рассмотрены актуальные и проблемные обращения предпринимателей, подведены предварительные итоги работы группы, определены планы и задачи на предстоящий период.

Так, по уголовным делам территориальных департаментов существенно сокращены следственные действия с участием бизнеса, что стало возможным в результате внедренного Агентством механизма ведомственного контроля.

Предотвращено проведение с бизнесом свыше тысячи следственных действий, что оградило предпринимателей от лишней траты времени на посещение следственных кабинетов, участия в процессуальных мероприятиях.

Наряду с этим, Антикоррупционной службой проводится системная работа по выявлению фактов незаконного вмешательства и давления на бизнес со стороны государственных служащих.

С начала года выявлено 72 таких факта, по ним начато 165 досудебных расследований, изобличено 112 должностных лиц, из них 65 осуждено.

Большая часть противоправных действий связана с вымогательством взяток, в том числе при подписании актов выполненных работ, выдачи разрешительных документов и другие. Их удельный вес в общей структуре составил 80%, отметили в ведомстве.

Следователями Антикоррупционной службы по всем вышеуказанным фактам в адрес руководства государственных органов внесены представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению коррупционных преступлений, добавили в пресс-службе.