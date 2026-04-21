Более $70 млрд требуется на восстановление сектора Газа – ООН

В мире,ООН,Строительство
17
Айман Аманжолова
корреспондент

Для восстановления важных объектов инфраструктуры и производства, возвращения базовых служб и строительства жилья, больниц и школ потребуется $71,4 млрд. Такие данные приводятся в докладе ООН, подготовленном совместно с ЕС и Всемирным банком 

По оценкам авторов доклада, ущерб, нанесенный инфраструктуре, составляет $35,2 млрд, а экономический и социальный ущерб достигает $22,7 млрд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Уже в первые 18 месяцев работ по восстановлению Газы потребуется $26,3 млрд на первостепенные задачи жизнеобеспечения сектора. Общий срок восстановительных работ эксперты оценивают в три-пять лет.

За два года боевых действий в секторе Газа разрушены или повреждены 372 тыс. жилых домов, более половины больниц не могут работать, почти все школы разрушены полностью или частично. Не работают коммунальные службы.

Около 1,9 млн жителей вынуждены были покинуть свои дома или регион, у 1,2 млн из них жилья не осталось. За это время экономика Газы сократилась на 84%. По оценкам авторов доклада, уровень жизни в секторе отброшен на 77 лет назад.

Ранее свой план восстановления сектора Газа представил созданный по инициативе президента США Дональда Трампа «Совет мира». План подразумевает массовое строительство тысяч новых объектов жилья, образования, отдыха, культуры и так далее. Средства на его реализацию предполагается получать из взносов стран-членов совета.

 

Популярное

Все
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Шкаф с секретом
Комплект наград из Аликанте
Серебряный клинок Ерлика
Инклюзия как стратегический приоритет
Портреты на стекле
В преддверии летнего сезона расширяется туриндустрия
Готовность к высоким скоростям
«Перекрасили» ценник и... проиграли суд
Субботнику дождь не помеха
Ученые усовершенствовали промышленные фильтры
Ожидается строительство еще двух заводов
Две победы на старте
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Меняется система аттестации педагогов
К проактивному реагированию на киберугрозы
Бронзовый танец с лентой
Ключи от надежды
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Путь писателя и государственного деятеля
Исповедь на миллиарды: что на самом деле скрывают мошенники
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Казахский культурный центр открылся в Генте
В Финляндии открыли один из самых длинных мостов в мире
В Кыргызстане строят аналог мирового Диснейленда
В Турции ограничат владение оружием

