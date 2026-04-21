Более $70 млрд требуется на восстановление сектора Газа – ООН

Для восстановления важных объектов инфраструктуры и производства, возвращения базовых служб и строительства жилья, больниц и школ потребуется $71,4 млрд. Такие данные приводятся в докладе ООН, подготовленном совместно с ЕС и Всемирным банком

По оценкам авторов доклада, ущерб, нанесенный инфраструктуре, составляет $35,2 млрд, а экономический и социальный ущерб достигает $22,7 млрд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Уже в первые 18 месяцев работ по восстановлению Газы потребуется $26,3 млрд на первостепенные задачи жизнеобеспечения сектора. Общий срок восстановительных работ эксперты оценивают в три-пять лет.

За два года боевых действий в секторе Газа разрушены или повреждены 372 тыс. жилых домов, более половины больниц не могут работать, почти все школы разрушены полностью или частично. Не работают коммунальные службы.

Около 1,9 млн жителей вынуждены были покинуть свои дома или регион, у 1,2 млн из них жилья не осталось. За это время экономика Газы сократилась на 84%. По оценкам авторов доклада, уровень жизни в секторе отброшен на 77 лет назад.

Ранее свой план восстановления сектора Газа представил созданный по инициативе президента США Дональда Трампа «Совет мира». План подразумевает массовое строительство тысяч новых объектов жилья, образования, отдыха, культуры и так далее. Средства на его реализацию предполагается получать из взносов стран-членов совета.