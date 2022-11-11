Фото: Kazpravda.kz
Общество

Более 70% респондентов готовы пойти на досрочные президентские выборы – соцопрос

Исследовательский институт «Общественное мнение» в период с 4 по 6 ноября провел социологический опрос. Согласно замеру, уровень потенциальной избирательной явки на президентские выборы 20 ноября 2022 года составил 71,6%. Это общая доля тех, кто твердо намерен голосовать (55,4%) и скорее всего будет голосовать (16,2%), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на авторов опроса.

Доля неопределившихся респондентов на момент опроса составила 18,3%, они вероятность своего участия оценивают «50 на 50». Не намерены участвовать в голосовании 6,1%. Не определились – 4% опрошенных.

Среди настроенных голосовать на внеочередных президентских выборах 78,8% избирателей намерены поддержать кандидатуру К. Токаева. Вторую строчку электорального рейтинга занимает Ж. Дайрабаев – 2,8%. Замыкает тройку лидеров Н. Ауесбаев с 1,8% голосов. Четвертое место делят С. Турсынбекова и М. Кажыкен – по 1,6%. За К. Абден готовы отдать свои голоса – 0,8% опрошенных. Собираются проголосовать против всех – 3,2% респондентов. На момент опроса не определились с выбором 9,4% опрошенных.

В совокупности 84,4% опрошенных безусловно (65,2%) или скорее (19,2%) верят в то, что президентские выборы в ноябре 2022 года будут проведены честно. Почти каждый десятый (11%) придерживается обратного мнения: скорее не верят – 6,2%, абсолютно не верят – 4,8%. Затруднились ответить 4,6%.

Отдавая предпочтение тому или иному кандидату, избиратели руководствуются его соответствием должности («самый достойный кандидат» – 39,6%), личным доверием («верю в него» – 30,8%), способностью кандидата решить существующие в стране проблемы (15,9%) и обеспечить достойную жизнь ее гражданам (13,7%).

Социологическое исследование проведено Исследовательским институтом «Общественное мнение» с 4 по 6 ноября текущего года. В выборку вошли 1200 респондентов старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент. В исследовании был применен метод телефонного опроса. Погрешность составляет ± 4%. Опрос проведен с официального разрешения ЦИК, в соответствии уведомления ЦИК №ОСК-08-18/1179 от 30 сентября 2022 года.

Популярное

Все
За кулисами театра - как создается музыка?
Житель Талгара Куаныш Мухамеджанов изготавливает из вторсырья необычные арт-скульптуры и открыл в родном городе музей
В Павлодаре потеряли документацию на внутриквартальные сети нового жилого микрорайона
Грамотный билборд с рекламным текстом на государственном языке – большая редкость в Алматы
Погружение в эпоху
​​​​​​​Разные культуры под одним шаныраком
Достижения Ботая не померкли
Испанки слишком опытны
​​​​​​​Стрела улетает в небо
Разобрались с Черногорией
Важно понимать друг друга
Место встреч и разлук
Токаев посетил концерт в комплексе "Вечный город" в Самарканде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 ноября
Арендное жилье подешевело в Казахстане
​​​​​​​Лидер прежний
​​​​​​​Четверо в финале
​​​​​​​Поезд жизни
Слово сближает
​​​​​​​Стандарты – это важно
Новый праздник появился в Казахстане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Полное лунное затмение ожидается 8 ноября
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Общество
Девушка пыталась прыгнуть под поезд в Алматы
Общество
Численность населения выросла в Казахстане
Общество
В Павлодаре потеряли документацию на внутриквартальные сети…
Общество
Грамотный билборд с рекламным текстом на государственном яз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]