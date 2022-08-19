Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Общество
Более 70 земельных участков выделили для строительства школ в Нур-Султане

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о планах по строительству новых школ, под которые в городе определили 72 земельных участка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«Для строительства школ в столице определили 72 земельных участка. Площадь данных земельных участков позволит построить учебные заведения на 120 тысяч ученических мест (в две смены 240 тысяч ученических мест).

Данные земельные участки расположены во всех районах города с учетом потребностей в социальных объектах. Количество земельных участков, которые будут выделяться для строительства социальных объектов, ежегодно будем увеличивать.

В план детальной планировки (ПДП) было закреплено направление, чтобы в каждом районе (микрорайонах) были учебные заведения.

Так, к примеру, в текущем году в столице построим и введем в эксплуатацию 11 школ: в районе Есиль – 6 школ, в районе Алматы – 4 школы, в районе Сарыарка ещё одну школу, в районе Байконыр - одну школу (его сдача в 2023г). Данные учебные заведения позволят создать свыше 23 тысяч ученических мест.

В следующем – 2023 году – планируем построить и ввести в эксплуатацию еще 13 школ. Они позволят создать еще порядка 22 тысяч ученических мест. Таким образом, они будут расположены: в районе Есиль – еще 8 школ (с учетом густонаселенности района), в районе Алматы – 4 школы, в районе Байконыр – одна школа. Также рассматриваем варианты по увеличению количества школ, в том числе за счет частных средств.

За 3 года по поручению Главы государства в столице построили 34 школы. Это позволило создать 70 тысяч ученических мест», - написал аким столицы.

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