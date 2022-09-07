Более 770 млн тенге похитил менеджер банка в Актобе

В городе Актобе осудили менеджера банка, который похитил более 777 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Актюбинского областного суда.

Cуд № 2 Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемого в мошенничестве менеджера банка К.

С июля 2017 года по апрель 2021-го, К., обманывая и злоупотребляя доверием пользователя информационной системы банка АО С., похитил более 777 млн тенге.

Подсудимый вину признал частично, не согласившись с суммой ущерба.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность, суд признал наличие у экс-работника банка малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Суд признал К. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 УК, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с лишением права занимать должности в банковской сфере сроком на 10 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.