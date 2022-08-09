Более 85 млн тенге долгов по алиментам вернули алматинцы в этом году

Благодаря различным санкциям в этом году алиментщики в Алматы вернули более 85 млн тенге задолженности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В производство государственных судебных исполнителей города в течение первого полугодия поступило свыше двух тысяч исполнительных документов на общую сумму более 163 млрд тенге, в том числе 29 дел по взысканию алиментов.

В Департаменте юстиции отмечают, что привлечение должников к административной и уголовной ответственности остается действенной мерой. Только, например, по алиментным производствам за тот же период были привлечены 36 задолжников. Еще шестеро алиментщиков привлекались к уголовной ответственности за уклонение от исполнения судебных актов, в отношении двоих алматинцев приговоры вынесены.

Благодаря применению мер ответственности исполнение долговых обязательств повысилось на 41%.

На сегодня в производстве алматинских судоисполнителей находится 1 776 дел по проблемным алиментам, они относятся к случаям, когда ответчики длительное время не исполняют обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Для снижения их количества подписан меморандум между Департаментом юстиции, региональной палатой частных судебных исполнителей, полицейскими и центром занятости населения, который предусматривает алгоритм действий по привлечению родителей-должников к административной и уголовной ответственности, а также их трудоустройству. С начала 2022 года удалось найти работу для 57 нерадивых отцов.