Более 90 жителей Костанайской области эвакуированы из-за паводка

Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Полицейские помогли спасателям заблаговременно эвакуировать жителей поселка Карамырза в Карасуском районе из-за угроз подтопления, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Полицейские помогли спасателям заблаговременно эвакуировать жителей поселка Карамырза в Карасуском районе из-за угроз подтопления. Среди них дети, женщины и люди с инвалидностью.

Тех, кто не может самостоятельно передвигаться, полицейские переносили на руках.

По словам начальника отдела полиции Карасуского района Руслана Тулеубаева, мужчины остались помогать службам в противопаводковых мероприятиях.

Дома, оставленные без присмотра, взяты под охрану местной полиции.

Ранее, по словам премьера, работа по эвакуации жителей из подтопленных регионов осложнялась их убежденностью в отсутствии такой необходимости.

#полиция #паводки #Костанай #эвакуация #потом

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