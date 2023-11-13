Более миллиона школьников одновременно сыграют в национальные игры

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

17 ноября во всех школах страны пройдет челлендж национальных игр. Школьники сыграют в «Бес табан» и «Бес асык», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения РК

Фото: lada.kz

Отмечается, что цель челленджа – воспитание духовно-нравственной культуры, эстетических, патриотических чувств обучающихся, сохранение культурного наследия страны, популяризация национальных игр.

«Национальные игры – это нечто захватывающее, окрыляющее, вдохновляющее и удивительное состояние, это залог здоровья и гармоничной жизни. Игра в асык формирует у ребенка нервно-мышечную систему, расширяет кругозор, развивает характер и ловкость, улучшает зрение. Данная широкомасштабная республиканская акция направлена на объединения всех образовательных организаций страны, способствующая формированию чувства гордости за свою страну, ценности своей нации, родину, повышающая интерес обучающихся к истории и культуре казахского народа», – сказала директор департамента ​​воспитательной работы и дополнительного образования министерства Меруерт Медетбекова.

Ожидается, что в челлендже примут участие более миллиона школьников страны.

#школьники #национальные игры #челлендж

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