Более миллиона школьников одновременно сыграют в национальные игры

Отмечается, что цель челленджа – воспитание духовно-нравственной культуры, эстетических, патриотических чувств обучающихся, сохранение культурного наследия страны, популяризация национальных игр.

«Национальные игры – это нечто захватывающее, окрыляющее, вдохновляющее и удивительное состояние, это залог здоровья и гармоничной жизни. Игра в асык формирует у ребенка нервно-мышечную систему, расширяет кругозор, развивает характер и ловкость, улучшает зрение. Данная широкомасштабная республиканская акция направлена на объединения всех образовательных организаций страны, способствующая формированию чувства гордости за свою страну, ценности своей нации, родину, повышающая интерес обучающихся к истории и культуре казахского народа», – сказала директор департамента ​​воспитательной работы и дополнительного образования министерства Меруерт Медетбекова.