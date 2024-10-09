Более пяти миллионов человек эвакуировались в США из-за урагана

США , Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Мощный ураган «Милтон» приближается к Флориде

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщает газета New York Times, более пяти миллионов человек были вынуждены эвакуироваться из американского штата Флорида из-за урагана «Милтон». Эта эвакуация стала одной из крупнейших в истории штата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Более 5,5 миллиона человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата», - говорится в сообщении.

По данным газеты, власти призвали жителей штата отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко. Согласно газете, во многих районах «царит запустение», поскольку жители серьёзно отнеслись к распоряжениям об эвакуации.

Власти Флориды 6 октября объявили в нескольких десятках округов штата чрезвычайное положение в связи с приближением урагана «Милтон». Также была объявлена эвакуация населения с западного побережья штата, в том числе из трехмиллионной агломерации города Тампа, который, по ожиданиям метеорологов, одним из первых может принять на себя удар стихии по США.

Ранее, мощный ураган «Хелен» обрушился на Флориду. Он стал самым смертоносным ураганом за 20 лет. Жертвами урагана стали более 200 человек.

 

#США #ураган #Флорида #Хелен #Милтон

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