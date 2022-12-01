Большая Евразия в эпоху перемен

Сложные тренды

В нынешнем году традиционно проходившее в столице Казахстана заседание «Астана клуба» сменило прописку: седьмая встреча в рамках этой международной диалоговой площадки состоялась в формате выездной сессии в Париже совместно с форумом «Диалог континентов».

Тема нынешней встречи звучала так: «Большая Евразия: строительство диалога в эпоху неопределенности». Основными организаторами мероприя­тия выступили Комитет по обновлению Бреттон-Вудса и Институт мировой экономики и политики. В чис­ле участников – видные политичес­кие деятели, авторитетные ученые и ведущие эксперты крупнейших «мозговых центров» мира.

Открывая работу панельной сессии, директор Института мировой экономики и политики Ержан Салтыбаев подчерк­нул, что в нас­тоящее время продол­жают усиливаться два взаимоисключаю­щих мегатренда. С одной стороны мы наб­людаем курс на деглобализацию и регио­нализацию, с другой – происходит углубление глобальных взаимосвязей.

– Вполне возможно, что тренд на глобализацию продолжится, но приобретет иные формы. Хотя Европа и Азия представляют собой различные макрорегионы на суперконтиненте Евразия, фактически они являются час­тью тесно взаимосвязанного единого экономичес­кого пространства. И точкой сборки данного пространства становятся Цент­ральная Азия и Казахстан в качестве ключевой страны регио­на, – отметил директор ИМЭП.

Директор Центра византийских исследований, профессор Оксфорд­ского университета Питер Франкопан в свою очередь отметил, что процесс начавшейся деглобализации потребует от ведущих международных игроков необходимости приспосабливаться к новым геополитическим и геоэкономическим условиям, которые приобретают каскадный эффект.

Говоря о возникающих перед Цент­ральной Азией вызовах, Питер Франкопан подчеркнул, что страны региона находятся в сложном соседстве, и многое зависит от того, кому из соседей сле­дует отдать приоритет – России или Китаю. По мнению эксперта, усиливается необходимость маневрировать между Москвой и Пекином, и это вынуждает государства ЦА использовать особый подход при реализации внешнеполитической стратегии.

Лауреат Нобелевской премии мира, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН Чон Рэ Квон акцентировал внимание участников сессии на вопросах климатической повестки.

– В эпоху неопределенности одно можно сказать с определенностью – климатические изменения неотвратимы, – подчеркнул он.

При этом преодоление экологического кризиса во многом будет зависеть от того, удастся ли добиться баланса между потребностями экономического роста и мерами борьбы с климатическими изменениями. Мы должны прийти к идее «зеленого» роста, чтобы обеспечить синергию для решения обоих вопросов. Инвестиции, выделяемые на смягчение последствий изменения климата, должны стать драйвером для экономического роста, считает Чон Рэ Квон.

Наглядным примером переноса идей «зеленого» роста в практическую плос­кость выступает программа партнерства Green Bridge, инициированная Казах­станом. Было также отмечено, что страны Центральной Азии, в особен­ности Казахстан и Узбекистан, обладают значительным потенциалом по генерации «зеленой» энергии, которая могла бы быть востребована на энергодефицитных рынках Европы и Азии.

Рассматривая текущие геополитичес­кие процессы на пространстве Евра­зии, директор Индо-Тихоокеанской программы в Центре новой американской безо­пасности (CNAS), заместитель помощника президента США по нацио­нальной безопасности (2017–2021) Лиза Кертис отметила, что вплоть до 2022 года не возникало сомнений во влиянии России на Центральную Азию. Однако произошедший в этом году «геополитический сдвиг» требует нового взгляда на данный вопрос.

По ее мнению, интеграционные объе­динения с участием Российской Федерации остаются важным элементом коллективной и экономической безо­пасности в регионе. В то же время текущая ситуация вынуждает центральноазиатские государства быть более осторожными при взаимодействии с российской стороной.

Принимая во внимание фактор Китая, Лиза Кертис заключила, что проекты китайской инициативы «Пояс и путь» оказали положительное воздействие на экономику региона. Тем не менее сохраняется вопрос прозрачности китайских инвестиций. Перед США и Евросоюзом открывается окно возможностей для активизации политики в отношении Центральной Азии. Особое внимание при этом будет уделяться продвижению транскаспийского транспортного и энергетического коридоров.

Обсуждая современные угрозы, которые могут серьезно повлиять на глобальную экономику, мировой экономист, почетный профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини отметил, что текущее состояние нестабильности влияет на геополитичес­кие процессы в Евразии. По его мнению, сегодня как минимум четыре мировых «центра силы» борются за влия­ние и контроль над Евразией – Россия, Китай, ЕС и США.

Проведенный экономистом анализ показал, что каждый из участников данного противостояния имеет в своем арсенале как сильные, так и слабые стороны.

– Для стран Центральной Азии и Кавказа принципиально важно продолжать политику балансирования между ключевыми внерегиональными игроками. Необходимо диверсифицировать круг союзников. Нет смысла полагаться исключительно на Россию, Китай, ЕС или США, – подчеркнул Нуриэль Рубини.

В завершение заседания эксперты резюмировали, что определяющими моментами для понимания будущего развития региона является разрешение кризиса вокруг Украины. При этом регион Евразии и страны Центральной Азии, в частности, будут оставаться в зоне повышенного геополитического внимания.

Напомним, что мероприятие «Астана клуба» проводилось в дни официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева во Францию. Все участники заседания отметили высокую значимость и своевременность визита Главы Казахстана в Париж.

Как избежать

ядерной войны?

В тот же день в Париже состоялась встреча членов Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия (ГАЛ), объединяющего 87 выдающихся международных деятелей из 45 стран.

Инициатива о созыве альянса впервые была выдвинута Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на V заседании международной дискуссионной площадки «Астана клуба» в нояб­ре 2019 года. Годом позднее членами Консультативного совета клуба было направлено открытое обращение в адрес мировых лидеров в поддержку инициа­тивы о создании такой структуры.

Документ был зарегистрирован в качестве официального в ООН и МАГАТЭ, что стало подтверждением приверженности международного сообщества воп­росам ядерного нераспространения и построения мира, свободного от угрозы ядерной войны.

Специальная сессия ГАЛ состоялась на площадке форума «Диалог континентов» в Париже и была также приурочена к официальному визиту Президента Касым-Жомарта Токаева во Францию. Ведущие международные эксперты провели предметное обсуждение текущих трендов в области ядерной безо­пасности в рамках темы «Как избежать ядерной войны?»

Советник директора Фонда Нурсултана Назарбаева Кайрат Абусеи­тов, открывая сессию, отметил, что Казахстан представляет собой уникальный в истории пример добровольной денуклеаризации. В отличие от США, России и Китая, которые придерживались политики консервации ядерных полигонов, казахстанское руководство приняло беспрецедентное решение отказаться от ядерного наследия и навсегда закрыть один из крупнейших в мире ядерных полигонов.

– Казахстан обладал четвертым в мире арсеналом ядерного оружия. На территории страны действовали ядерный реактор БН-350 по производству оружейного плутония, Ульбинский металлургический завод по переработке ядерного топлива и Семипалатинский ядерный полигон. Страна могла претендовать на право называться ядерной державой. Однако в итоге был выбран другой путь, – сказал Кайрат Абусеитов.

В своем выступлении вице-президент Международного института мира (IIP), бывший высокий представитель ООН по вопросам разоружения Ангела Кейн особо подчеркнула, что современный миропорядок претерпевает кардинальные изменения, при этом ядерная эскалация становится одним из возможных сценариев развития геополитического кризиса.

– В настоящее время существуют два ключевых риска. Первый – разрушение Запорожской АЭС в результате конф­ликта в Украине. В итоге это может привести к ядерной катастрофе. Второй кризисный сценарий заключается в возможности использования ядерного оружия, – констатировала эксперт.

По мнению Ангелы Кейн, отсутствие прямого диалога между членами «ядерного клуба» по вопросу контроля ядерного оружия значительно повысило уровень глобальной ядерной угрозы. Тот факт, что прошедшая в августе этого года десятая обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не завершилась подписанием единого итогового документа, является тревожным сигналом.

Говоря о вопросах обеспечения ядерной безопасности, почетный исполнительный секретарь ОДВЗЯИ, лауреат премии Назарбаева за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность (2019) Лассина Зербо подчеркнул, что привлечение общественного внимания к данной проблеме должно способствовать продвижению антиядерных инициатив.

– В отсутствии поддержки со стороны общественности все усилия в сфере ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия оказываются тщетными, – заключил эксперт.

Было также отмечено, что опасной представляется тенденция, в рамках которой формируется дискурс о наличии у ядерных держав «лицензии» на применение силы. Возникает необходимость в формировании культуры непринятия ядерной агрессии, это особенно справедливо в отношении молодого поколения.

Генеральный секретарь Энергетической хартии (2012–2021), посол МИД Словацкой Республики Урбан Руснак считает, что в свете происходящих в последнее время международных событий предпринятые Казахстаном шаги по добровольной денуклеаризации приобретают особенную ценность.

– Ситуация в Украине, которая так же, как и Казахстан, обладала ядерным потенциалом и прошла через денуклеа­ризацию, вызывает особые опасения. Еще недавно сложно было даже предположить, что объекты ядерной инфра­структуры могут стать целями для атак, – подчеркнул спикер.

По его мнению, в настоящее время происходит деградация международных институтов. В условиях, когда мир все более фрагментируется и становится непредсказуем, сложно ожидать высокой эффективности от международных институтов, которые находятся в перманентном кризисе.

Еще один член альянса, президент Инсти­тута глобальной безопасности Джонатан Гранофф акцентировал внимание участников сессии на том, что история уже знала примеры, когда доведенный до крайности военный национализм уступил место умеренному подходу. Однако в современных реалиях применение ядерного оружия становится все более вероятно.

– По расчетам ученых, даже если 1% мирового ядерного арсенала будет использован, это создаст более пяти миллионов тонн выбросов в стратосферу, полностью парализуя отрасль сельского хозяйства, что приведет к гибели миллиардов человек. При этом мы не говорим о последствиях полномасштабной ядерной войны, – привел устрашающие цифры эксперт.

Джонатан Гранофф считает вполне логичным, что именно Казахстан занимает лидирующую роль в антиядерном движении, поскольку понимание важности ядерной безопасности вшито в ДНК страны.

– Ядерное оружие изначально создавалось для обеспечения безопасности. Но чем больше оно совершенствуется, тем меньше пространства для безопасности остается, – резюмировал он.

В своем выступлении Лесли Симм, основатель и исполнительный директор Международного форума по взаи­мопониманию (IFOUND), заявил, что вопросы, связанные с ядерной тематикой, напрямую относятся к реализации стратегии устойчивого развития человечества. Важным представляется налаживание межпоколенческого диалога при обсуждении вопросов ядерного нераспространения.

– Важно работать с молодежью по линии проблем в сфере климата и ядерного оружия. Если в вопросах борьбы с изменением климата мы все еще недостаточно осведомлены, то в вопросах ядерного, химического и биологического оружия накоплено достаточно знаний. Однако люди продолжают сохранять возможность нажать на «красную кнопку», – подчеркнул эксперт.

Было отмечено, что рост затрат на разработку, обслуживание, производство и развертывание ядерного оружия начался задолго до кризиса в Украине. Дальнейшее увеличение военных расходов будет лишь способствовать усугублению ситуации.

Старший научный сотрудник Атлантического совета, директор программы энергетики и безопасности (ITIC) Ариэль Коэн сфокусировал внимание аудитории на том, какие последствия могут иметь инциденты, связанные с ядерными реакторами в зоне военных действий.

– Реализация негативного сценария на Запорожской АЭС обернется катастрофой не только для Украины, но и для всей системы ядерной безопасности. Международный механизм по обеспечению безопасности атомных реакторов не работает, – считает эксперт.

Говоря о других международных инстру­ментах системы ядерной безопас­ности, эффективность которых остает­ся под вопросом, Ариэль Коэн особо выделил Будапештский меморандум. По его мнению, не были разработаны конкретные механизмы, которые обеспечивали бы выполнение обозначенных в документе обязательств в отношении Украины.

Резюмируя итоги сессии, участники согласились с тезисом о том, что недос­таток политической воли к решению вопросов ядерного нераспространения чреват дальнейшей эскалацией. В данном контексте повышается значимость экспертных площадок, которые бы способствовали восстановлению утраченного взаимного доверия между ключевыми ядерными игроками.