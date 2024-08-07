Большая миссия малой прессы

В пору, когда медиапространство все больше захватывает интернет-контент, нелегко сохранить аудиторию всем печатным изданиям страны. Серьезные трудности испытывают даже крупные – центральные и областные газеты и журналы, имеющие собственную материальную базу и солидный штат сотрудников. А ведь есть и малые газеты, издающиеся в небольших городках и сельских районах.

Несмотря на свой относительно скромный статус, они стоят на передней линии информационного фронта – находятся ближе всех к читателю. Каково же им приходится в это непростое для печатных изданий время?

Я отправился в Атбасарский район, чтобы узнать, как поживает местная газета «Простор Atbasar». Редакция «районки» размещается в одном здании с филиалом партии «Amanat» – арендует здесь помещение, поскольку собственного здания у газеты нет. Между тем издание имеет большую историю: выходит с 1930 года, то есть не за горами ее столетний юбилей.

Летопись печатного издания неразрывно связана с историей Атбасарского района. В годы Великой Отечественной войны, когда его центр, небольшой, затерянный в степи городок, стал принимать раненых бойцов с фронта, газета рассказывала о подвигах земляков, призывала к стойкости тех, кто оставался в тылу и тяжким трудом обеспечивал выполнение планов по заготовке продовольствия для фронта.

И в трудные 1990-е районная газета продолжала приходить к своим читателям. Более того, в 1992-м здесь открылась самостоятельная казахская газета Atbasar. Как рассказал ветеран газетной журналистики Омирсерик Шайхин, создавать новое СМИ пришлось, что называется, с нуля: искать казахскоязычных репортеров и других специалистов, налаживать работу собственной типографии. Для этого тогда еще в Ленинграде была закуплена линотипная машина, которая отливала в металле газетные строки.

Первым редактором новой газеты Atbasar стал Жалгас Жусупов. Он вмес­те с другими сотрудниками наладил выпуск издания, которое сохраняло статус самостоятельного юридического лица до 1998 года. После Atbasar и «Простор» были объединены в одно юридическое лицо ТОО «Атбасар-Информ», но продолжали выходить в свет как две отдельные газеты. В 2017 году из-за финансовых затруднений они были объединены и сейчас издаются как единая «Простор Atbasar». На страницах издания чередуются публикации на казахском и русском языках.

Коллектив газеты пережил немало трудных лет. В первые годы после обретения независимости сотрудники сидели на 0,5 должностного оклада, но трудились с полной отдачей, и газета выходила в установленные сроки. С благодарностью вспоминают атбасарские газетчики имя Бахыт Исабековой, которая была главным редактором 19 лет и смогла вывести редакцию из состояния ступора. Были решены проблемы финансирования, зарплаты стали получать без задержек. Газета обзавелась новеньким автомобилем, и журналисты стали выезжать в сельские округа, рассказывать о буднях фермерских хозяйств, жизни сельчан.

Ныне главным редактором «Простор Atbasar» является Елена Вергун, выпускница журфака КазНУ им. аль-Фараби. Она рассказала, что после получения диплома вернулась домой, в Атбасар, где ее ждали в родной газете. Разлучалась с ней только на три года: работала в пресс-службе госоргана, но затем снова вернулась в редакционный коллектив. В прежние годы в нем было до 15 сотрудников. Нынче их число сократилось до минимума, поэтому назовем атбасарских газетчиков поименно. Кроме главреда Елены Вергун редакцию представляют заместитель главного редактора Роза Оздоева, корреспондент Омирсерик Шайхин, верстальщица Гульшарапат Нуркенова. Не так давно ушла на заслуженный отдых корреспондент Куляш Шайхина.

Нынешним газетчикам приходится совмещать несколько должностей. К примеру, Елена Вергун еще и корректор. Трудно с кадрами, не едут сюда молодые журналисты: зарплата районщиков – 85–150 тыс. тенге. Так что каждый сотрудник здесь на вес золота, если кто-то уйдет, заменить его будет просто некому…

Несмотря на сложности, атбасарская газета, как и другие издания районного и городского уровня в стране, выполняет очень важную миссию – продвигает и освещает государственную политику. Рассказывает на своих страницах о реформах в экономике района, аграрном секторе, промышленности, инновациях, инвестиционных проектах, образовании, медицине, поднимает проблемные вопросы... Журналисты выполняют свою работу на совесть, несут ответственность перед читателями. Для «районки» их не так уж мало: тираж газеты составляет 3 550 экземпляров.

В разговоре задал Елене Вергун вопрос: не жалеет ли она о том, что осталась в «районке», не уехала, не стала искать другие карьерные пути?

– Сожаления нет. И потом – кто-то ведь должен делать эту работу в районах, – ответила главред.

Что тут сказать? Ответ по-настоящему преданного своему делу газетчика и патриота своей малой родины.