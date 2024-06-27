Большая поддержка пострадавшим от паводка: семья из Костанайской области получила просторную квартиру

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Возможным это стало благодаря усилиям Общественного фонда «Республиканский фонд Ассамблеи народа Казахстана» в рамках гуманитарного центра «Жомарт Жан»

По словам его руководителя Рафика Мирзоева, эта общественная организация продолжает активно помогать пострадавшим от сильного половодья гражданам, поскольку многие оказались в сложной жизненной ситуации.

Истории попавших в беду людей роднит, пожалуй, одно - их проблемы были решены в кратчайшие сроки. Сегодня  еще одна семья отпраздновала новоселье в новой квартире.

У Казовых четверо несовершеннолетних детей. После разрушительных последствий стихии их дом не подлежал восстановлению. Общественный фонд приобрел для многодетной семьи четырехкомнатную квартиру в городе Аркалыке.

«До наводнения мы с детьми жили в арендном доме, мечтая о собственном уголке. Паводок полностью разрушил нашу жизнь, и мы потеряли все, включая наше временное жилье. Благодаря Ассамблее народа Казахстана теперь у нас есть надежда на новую счастливую жизнь в нашей собственной квартире. До сих пор не могу поверить в это, такое ощущение, что я нахожусь во сне, - рассказала мама многодетной семьи Айман Казова. - Благодарю наше правительство, Ассамблею народа Казахстана и акимат за оказанную помощь в это трудное для нас время».

Рафик Мирзоев подчеркнул:

«Мы готовы продолжать помогать тем, кто нуждается в нашей поддержке, и делать все возможное для восстановления нормальных жизненных условий для пострадавших семей».

Напомним, на сегодняшний день в городе Аркалык  ведется строительство нового 50-квартирного «Умного» дома для семей, потерявших жилье во время весеннего паводка.

#Аркалык #семья #квартира

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