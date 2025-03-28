Большая удача, если сохранился медальон День Победы 28 марта 2025 г. 2:30 12 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Найденные поисковиками личные вещи командира отделения Еремея Бурнашева пополнили фонд музея фото автора и из архива ВК историко-краеведческого музея В боях под Ростовом-на-Дону Медальон со «смертной» запиской, карандаш, ложка, осколок снаряда... Жительница Усть-Каменогорска Татьяна Зарецкая показывает фотографию находок, переданную ей ростовским районным отрядом «Родина». В течение трех лет поисковики во главе с Лусегеном Хейгетовым прощупывали и прочесывали с металлоискателями и лопатами поля возле села Большие Салы. В ноябре 1941-го здесь три неполных батальона 353-й стрелковой дивизии встали на пути гитлеровских танков – пытались отбросить врага от Ростова-на-Дону. Сотни солдат остались лежать на поле боя. В 2023 году «Родине» удалось найти останки пятерых бойцов, в том числе трех неизвестных. В новостных сюжетах, показанных по российским телеканалам, Лусеген Хейгетов привел подробности: уцелели два медальона, и это огромная удача! Вскрывать капсулы в поле нельзя – бумажные вкладыши могут рассыпаться прямо в руках, надписи исчезнут. С ними работали в специальном помещении по строгой методике. На одной записке исследователи смогли восстановить только инициалы «С П», на другой прочитали полностью сохранившиеся имя и звание: «Сержант, командир отделения Еремей Федорович Бурнашев, 1920 года рождения». – В такие моменты замирает сердце, – поделился эмоциями поисковик. – После ожесточенного боя за Большие Салы многие наши воины остались в воронках и траншеях. Последней записью для них стало сообщение «пропал без вести». Еремею Бурнашеву был всего 21 год. В ноябре 2023-го мы перезахоронили останки солдата в селе Чалтырь. Волонтеры сразу начали поиск родных. Это та работа, которая требует времени: надо отправить запросы в архивы, дождаться ответов, состыковаться с поисковиками из других регионов, других стран... Часто на переписку уходят годы. В случае с сержантом Бурнашевым вмешалась сама госпожа Удача. Внучатая племянница бойца Татьяна Зарецкая так и говорит: повезло. В ее пригородном селе Прапорщиково все слышали, что в их семье ищут родных прадеда и деда, пропавших без вести на войне. Однажды соседи увидели телесюжет о находке медальона с именем сержанта Бурнашева и сразу поспешили к Татьяне: «Не ваш ли это дед?» Дальнейшее было делом техники: жительница Прапорщиково созвонилась с волонтерами в Астане, те помогли ей выйти на поисковый отряд «Родина», ростовчане пригласили приехать, чтобы передать реликвии. – В 2024 году 9 мая мы приехали в село Чалтырь в Ростовской области, – рассказала Татьяна. – Здесь по итогам поисковой работы открыли мемориал «Рубеж», перезахоронили останки солдат, в том числе Еремея Федоровича Бурнашева. Было очень много людей. Поисковики рассказали, как шло сражение, как бойцы с винтовками стояли против танков. Прошло больше 80 лет, но земля по-прежнему хранит следы войны. За три года раскопок возле ростовского села волонтеры обнаружили солдатские котелки, каски, фрагменты стрелкового оружия, полевые печки, медальоны... – Еремей Бурнашев – мой двоюродный дед, – пояснила жительница Усть-Каменогорска. – Нам торжественно передали фотографию, на которой есть карта места сражения, изображения медальона, карандаша, которым он писал, ложки и осколка снаряда, убившего деда. На церемонии командир отряда сказал очень правильные слова: в таких боях ковалась наука воевать и побеждать. Даже проигранные битвы наносили противнику урон и становились кирпичиками в будущую победу. Путь солдата В архивных данных сохранились сведения о малой родине сержанта Бурнашева – село Буран Зайсанского района Восточно-Казахстанской области, сегодня – Боран района Маркаколь. При этом в 1941 году восток республики был местом формирования 238-й стрелковой дивизии. Осенью и зимой 1941-го она в числе других казахстанских подразделений стояла на защите советской столицы. Как парень из села на Черном Иртыше оказался на южном фронте? В Восточно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее провели целое исследование. По словам научного сотрудника Зинаиды Надыкто, первую подсказку дал сам факт отсутствия сведений в областной Книге Памяти. Значит парень был призван из другого региона. Обратились к базе данных военнослужащих-казахстанцев, погибших и пропавших без вести на войне. Там под номерами 49 656 и 49 657 указаны практически одинаковые сведения по Еремею Федоровичу Бурнашеву. Следующим шагом стал поиск на интернет-ресурсе «Подвиг народа», где были выложены сразу три архивных документа: именной список части, сведения о личном составе, данные о потерях. – Мы выяснили, что парня призвали в октябре 1941-го из Алма-Аты, он был командиром отделения в 1149-м стрелковом полку 353-й стрелковой дивизии, – рассказала историк. – Есть документы, где датой призыва указан декабрь 1940-го, но место то же – военкомат Алма-Аты. То есть когда началась война, Еремей уже был в армии. Возможно, его подразделение шло как пополнение 353-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Новороссийске. В середине октября 1941-го эта дивизия была переброшена в район Ростова-на-Дону против прошедшей через всю Европу танковой армии генерала фон Клейста. Гитлеровцы рвались к Азовскому морю. Через месяц, 18 ноября, 21-летний восточноказахстанец навсегда останется на рубеже в ростовской земле, как и сотни других красноармейцев. С помощью архивов и мемуаров местные краеведы реконструировали примерную картину той кровавой битвы. Два танковых элитных полка фашистов рассекли подразделения красноармейцев. За ночь советскому командованию удалось подтянуть три сильно поредевших стрелковых батальона, восемнадцать легких танков Т-26, девять Т-34 и три тяжелых КВ-1. Эту группировку разделили на два фланга. Правый пошел в атаку примерно в 8 часов утра, левый промедлил. Через час атака правой группировки без поддержки захлебнулась, пять танков были сожжены. Позже в атаку бросилась левая группировка. Солдаты показывали беспримерный героизм, чаша весов склонялась то в одну сторону, то в другую. Но к 15 часам восемнадцать из девятнадцати танков левого фланга оказались сожжены, а остатки батальонов получили приказ отходить. Для понимания: из примерно 600 человек 1-го батальона 1149-го полка уцелели... 22. Таким кровопролитным было сражение! Как заключили в ростовском поисковом отряде, бой был проигран, но и враг заплатил высокую цену. – Даже проигрыш стачивал силу противника, – высказал мнение командир ростовских поисковиков Лусеген Хейгетов. – Каждое такое сражение срывало планы немцев, а наши воины учились воевать. Для победы необходимо было драться, и наша армия дралась не жалея себя. Страна победила благодаря силе духа, мужеству, героизму советских солдат. Мы будем помнить их имена. Только через 15 месяцев – в феврале 1943-го – эти территории были очищены от оккупантов. Фонд пополняется Сегодня реликвии, доставленные из российского региона, переданы в областной историко-краеведческий музей. Специалисты хотят представить их на юбилейной экспозиции «Опаленная память Победы». Благодаря найденному медальону еще одна судьба возвращена из неизвестности, еще одно имя вписано в Книгу Памяти Восточного Казахстана. Вместе с тем, как отметили в музее, поисковая работа о судьбе уроженца современного района Маркаколь будет продолжена. Еремей Бурнашев, несмотря на юный по современным меркам возраст, был женат. Возможно, у него были дети, возможно, остались прямые потомки, фотографии. По словам Зинаиды Надыкто, для востока страны тема Великой Отечественной войны святая. Из числа тех, кто ушел на фронт, каждый второй погиб – это более 51 тыс. человек. Не было семьи, которая бы не потеряла отца, сына, брата, дочь или сестру. Похоронки шли потоком, дети оставались сиротами. И если в дом приходило извещение, что их родной в списках погибших не значится, пропал без вести, такое письмо становилось тяжелым ударом. Людям приходилось жить с двойным грузом – и горя, и неизвестности. И при этом сохранять память. – Наш историко-краеведческий музей является одним из больших хранилищ материалов по истории Великой Отечественной войны, – рассказала историк. – В фонде собрано больше тысячи комплексов по участникам войны: фотографии, документы, награды. В последнее время в музей стали поступать находки с мест боев. Один период нам передавали осколки снарядов, фрагменты оружия. А последние три-четыре года поступают личные вещи. В 2021 году фонд пополнила капсула с землей с мест боев 238-й стрелковой дивизии. Во время формирования этого подразделения штаб располагался в Семипалатинске (сегодня – Семей), а в Усть-Каменогорске шло комплектование полка. В музейном зале оформлена диорама с картиной обороны Алексина восточноказахстанцами. Дивизия щитом встала под Москвой на пути танковой армии Гудериана. В 2022 году историки получили бесценные реликвии – записки из медальонов бойцов героической 238-й стрелковой дивизии. Одна сделана Кабеном Аубакировым – фронтовиком, призванным Предгорненским районным военкоматом. Вторая – Николаем Сафроновым, жителем Лениногорска (сегодня – Риддер). Смотришь на эти ветхие клочки бумаги – и ком в горле. Парни 20–25 лет, еще не повидавшие жизнь, с винтовками и гранатами заставили отступить бронированную элиту вермахта. В Восточном Казахстане сегодня есть свои поисковые клубы, например в Серебрянске и Усть-Каменогорске. В основном они работают с именами из списков пропавших без вести. Такой перечень объединяет разные категории. Бойцы могли попасть в плен, могли умереть от ран в госпиталях, оказаться в числе тех, кто потерял память. Или остаться в воронках и траншеях на полях сражений, попасть под бомбежку в медсанбатах и санитарных эшелонах, когда вместе с ранеными уничтожались и все документы... Как заключила активистка волонтерского движения, жительница Усть-Каменогорска Зауреш Байкенова, поиск по таким спискам очень затруднен именно в силу огромной территории бывшей советской страны. – Есть такие судьбы, когда уроженец одной области был призван в армию из другой, – привела пример волонтер. – Он побывает в нескольких странах, попадет в плен, устроит побег, выйдет из окружения, примкнет к другим частям, погибнет в боях при освобождении чужой страны... Вести такой поиск сложно, приходится делать десятки обращений в различные организации и архивы. Но эту работу надо вести. Мы должны сохранить память о наших земляках, которые не жалели себя, чтобы их потомки жили под мирным небом. #волонтеры #память #история #ВОВ