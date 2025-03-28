Большая удача, если сохранился медальон

В боях под Ростовом-на-Дону

Медальон со «смертной» запиской, карандаш, ложка, осколок снаряда... Жительница Усть-Каменогорска Татьяна Зарецкая показывает фотографию находок, переданную ей ростовским районным отрядом «Родина». В течение трех лет поисковики во главе с Лусегеном Хейгетовым прощупывали и прочесывали с металлоискателями и лопатами поля возле села Большие Салы. В ноябре 1941-го здесь три неполных батальона 353-й стрелковой дивизии встали на пути гитлеровских танков – пытались отбросить врага от Ростова-на-Дону. Сотни солдат остались лежать на поле боя.

В 2023 году «Родине» удалось найти останки пятерых бойцов, в том числе трех неизвестных. В новостных сюжетах, показанных по российским телеканалам, Лусеген Хейгетов привел подробности: уцелели два медальона, и это огромная удача! Вскрывать капсулы в поле нельзя – бумажные вкладыши могут рассыпаться прямо в руках, надписи исчезнут. С ними работали в специальном помещении по строгой методике. На одной записке исследователи смогли восстановить только инициалы «С П», на другой прочитали полностью сохранившиеся имя и звание: «Сержант, командир отделения Еремей Федорович Бурнашев, 1920 года рождения».

– В такие моменты замирает сердце, – поделился эмоциями поисковик. – После ожесточенного боя за Большие Салы многие наши воины остались в воронках и траншеях. Последней записью для них стало сообщение «пропал без вести». Еремею Бурнашеву был всего 21 год. В ноябре 2023-го мы перезахоронили останки солдата в селе Чалтырь.

Волонтеры сразу начали поиск родных. Это та работа, которая требует времени: надо отправить запросы в архивы, дождаться ответов, состыковаться с поисковиками из других регионов, других стран... Часто на переписку уходят годы. В случае с сержантом Бурнашевым вмешалась сама госпожа Удача. Внучатая племянница бойца Татьяна Зарецкая так и говорит: повезло. В ее пригородном селе Прапорщиково все слышали, что в их семье ищут родных прадеда и деда, пропавших без вести на войне. Однажды соседи увидели телесюжет о находке медальона с именем сержанта Бурнашева и сразу поспешили к Татьяне: «Не ваш ли это дед?» Дальнейшее было делом техники: жительница Прапорщиково созвонилась с волонтерами в Астане, те помогли ей выйти на поисковый отряд «Родина», рос­товчане пригласили приехать, чтобы передать реликвии.

– В 2024 году 9 мая мы приехали в село Чалтырь в Ростовской области, – рассказала Татьяна. – Здесь по итогам поисковой работы открыли мемориал «Рубеж», перезахоронили останки солдат, в том числе Еремея Федоровича Бурнашева. Было очень много людей. Поисковики рассказали, как шло сражение, как бойцы с винтовками стояли против танков.

Прошло больше 80 лет, но земля по-прежнему хранит следы войны. За три года раскопок возле ростовского села волонтеры обнаружили солдатские котелки, каски, фрагменты стрелкового оружия, полевые печки, медальоны...

– Еремей Бурнашев – мой двоюродный дед, – пояснила жительница Усть-Каменогорска. – Нам торжественно передали фото­графию, на которой есть карта места сражения, изображения медальона, карандаша, которым он писал, ложки и осколка снаряда, убившего деда. На церемонии командир отряда сказал очень правильные слова: в таких боях ковалась наука воевать и побеж­дать. Даже проигранные битвы наносили противнику урон и становились кирпичиками в будущую победу.

Путь солдата

В архивных данных сохранились сведения о малой родине сержанта Бурнашева – село Буран Зайсанского района Восточно-Казахстанской области, сегодня – Боран района Маркаколь. При этом в 1941 году восток республики был местом формирования 238-й стрелковой дивизии. Осенью и зимой 1941-го она в числе других казахстанских подразделений стояла на защите советской столицы. Как парень из села на Черном Иртыше оказался на южном фронте? В Восточно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее провели целое исследование. По словам научного сотрудника Зинаиды Надыкто, первую подсказку дал сам факт отсутствия сведений в областной Книге Памяти. Значит парень был призван из другого региона. Обратились к базе данных военнослужащих-казахстанцев, погибших и пропавших без вести на войне. Там под номерами 49 656 и 49 657 указаны практически одинаковые сведения по Еремею Федоровичу Бурнашеву. Следующим шагом стал поиск на интернет-ресурсе «Подвиг народа», где были выложены сразу три архивных документа: именной список части, сведения о личном составе, данные о потерях.

– Мы выяснили, что парня призвали в октябре 1941-го из Алма-Аты, он был командиром отделения в 1149-м стрелковом полку 353-й стрелковой дивизии, – рассказала историк. – Есть документы, где датой призыва указан декабрь 1940-го, но место то же – военкомат Алма-Аты. То есть когда началась война, Еремей уже был в армии. Возможно, его подразделение шло как пополнение 353-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Новороссийске.

В середине октября 1941-го эта дивизия была переброшена в район Ростова-на-Дону против прошедшей через всю Европу танковой армии генерала фон Клейста. Гитлеровцы рвались к Азовскому морю. Через месяц, 18 ноября, 21-летний восточноказахстанец навсегда останется на рубеже в ростовской земле, как и сотни других красноармейцев.

С помощью архивов и мемуаров местные краеведы реконструи­ровали примерную картину той кровавой битвы. Два танковых элитных полка фашистов рассек­ли подразделения красноармейцев. За ночь советскому командованию удалось подтянуть три сильно поредевших стрелковых батальона, восемнадцать легких танков Т-26, девять Т-34 и три тяжелых КВ-1. Эту группировку разделили на два фланга. Правый пошел в атаку примерно в 8 часов утра, левый промедлил. Через час атака правой группировки без поддержки захлебнулась, пять танков были сожжены. Позже в атаку бросилась левая группировка. Солдаты показывали беспримерный героизм, чаша весов склонялась то в одну сторону, то в другую. Но к 15 часам восемнадцать из девятнадцати танков левого фланга оказались сожжены, а остатки батальонов получили приказ отходить. Для понимания: из примерно 600 человек 1-го батальона 1149-го полка уцелели... 22. Таким кровопролитным было сражение! Как заключили в рос­товском поисковом отряде, бой был проигран, но и враг заплатил высокую цену.

– Даже проигрыш стачивал силу противника, – высказал мнение командир ростовских поисковиков Лусеген Хейгетов. – Каждое такое сражение срывало планы немцев, а наши воины учились воевать. Для победы необходимо было драться, и наша армия дралась не жалея себя. Страна победила благодаря силе духа, мужеству, героизму советских солдат. Мы будем помнить их имена.

Только через 15 месяцев – в феврале 1943-го – эти территории были очищены от оккупантов.

Фонд пополняется

Сегодня реликвии, доставленные из российского региона, переданы в областной историко-краеведческий музей. Специалисты хотят представить их на юбилейной экспозиции «Опаленная память Победы». Благодаря найденному медальо­ну еще одна судьба возвращена из неизвестности, еще одно имя вписано в Книгу Памяти Восточного Казахстана. Вместе с тем, как отметили в музее, поисковая работа о судьбе уроженца современного района Маркаколь будет продолжена. Еремей Бурнашев, несмотря на юный по современным меркам возраст, был женат. Возможно, у него были дети, возможно, остались прямые потомки, фотографии.

По словам Зинаиды Надыкто, для востока страны тема Великой Отечественной войны святая. Из числа тех, кто ушел на фронт, каждый второй погиб – это более 51 тыс. человек. Не было семьи, которая бы не потеряла отца, сына, брата, дочь или сестру. Похоронки шли потоком, дети оставались сиротами. И если в дом приходило извещение, что их родной в списках погибших не значится, пропал без вести, такое письмо становилось тяжелым ударом. Людям приходилось жить с двойным грузом – и горя, и неизвестности. И при этом сохранять память.

– Наш историко-краеведческий музей является одним из больших хранилищ материалов по истории Великой Отечественной войны, – рассказала историк. – В фонде собрано больше тысячи комплексов по участникам войны: фотографии, документы, награды. В последнее время в музей стали поступать находки с мест боев. Один период нам передавали осколки снарядов, фрагменты оружия. А последние три-четыре года поступают личные вещи.

В 2021 году фонд пополнила капсула с землей с мест боев 238-й стрелковой дивизии. Во время формирования этого под­разделения штаб располагался в Семипалатинске (сегодня – Семей), а в Усть-Каменогорске шло комплектование полка. В музейном зале оформлена диорама с картиной обороны Алексина восточноказахстанцами. Дивизия щитом встала под Москвой на пути танковой армии Гудериана. В 2022 году историки получили бесценные реликвии – записки из медальонов бойцов героической 238-й стрелковой дивизии. Одна сделана Кабеном Аубакировым – фронтовиком, призванным Предгорненским районным военкоматом. Вторая – Николаем Сафроновым, жителем Лениногорска (сегодня – Риддер). Смотришь на эти ветхие клочки бумаги – и ком в горле. Парни 20–25 лет, еще не повидавшие жизнь, с винтовками и гранатами заставили отступить бронированную элиту вермахта.

В Восточном Казахстане сегодня есть свои поисковые клубы, например в Серебрянске и Усть-Каменогорске. В основном они работают с именами из списков пропавших без вести. Такой перечень объединяет разные категории. Бойцы могли попасть в плен, могли умереть от ран в госпиталях, оказаться в числе тех, кто потерял память. Или остаться в воронках и траншеях на полях сражений, попасть под бомбежку в медсанбатах и санитарных эшелонах, когда вместе с ранеными уничтожались и все документы... Как заключила активистка волонтерского движения, жительница Усть-Каменогорска Зауреш Байкенова, поиск по таким спискам очень затруднен именно в силу огромной территории бывшей советской страны.

– Есть такие судьбы, когда уроженец одной области был призван в армию из другой, – привела пример волонтер. – Он побывает в нескольких странах, попадет в плен, устроит побег, выйдет из окружения, примкнет к другим частям, погибнет в боях при освобождении чужой страны... Вести такой поиск сложно, приходится делать десятки обращений в различные организации и архивы. Но эту работу надо вести. Мы должны сохранить память о наших земляках, которые не жалели себя, чтобы их потомки жили под мирным небом.