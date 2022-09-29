Больше миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан" во Флориде

Во Флориде больше миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Больше 1 миллиона человек остались без света в американском штате Флорида из-за урагана "Иан", свидетельствуют данные портала Poweroutage.com, который агрегирует данные сетевых компаний в Северной Америке в режиме онлайн.

Таким образом, без света во Флориде остаются почти 10% от общего количества потребителей электроэнергии штата в 11 миллионов человек.

Ураган "Иан" в среду обрушился на юго-западное побережье Флориды. По оценкам национального центра США по слежению за ураганами, "Иан" является "крайне опасным ураганом четвертой категории".

Максимальная скорость ветра внутри урагана превышает 240 километров в час.

Ранее пограничная служба США сообщала о пропаже более 20 мигрантов с Кубы у побережья Флориды, после того как их судно затонуло из-за плохих погодных условий.

Ураган "Иан" прошел через западную часть Кубы в ночь на среду, усилившись до максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. После удара стихии карибский остров оказался полностью обесточен, в провинции Пинар-дель-Рио погибли два человека. Более 50 тысяч человек на западе и в центральной части страны эвакуированы.