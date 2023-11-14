Больше воды для города

Строительство скважин началось в 2021 году. Сумма, затраченная на реализацию проекта, составила порядка 500 млн тенге. Большая часть из них (90%) была выделена из респуб­ликанского бюджета. Подрядчик в срок завершил весь объем работ, осталось произвести дезинфекцию и промывку труб.

В настоящее время централизованно областной центр получает воду из двух источников: из реки Урал ведется забор порядка 30 тыс. кубометров в сутки, столько же дают 32 скважины Уральского подземного водозабора в селе Трекино.

– Этих 60 тысяч кубов в сутки уральцам в целом хватает. Но летом, когда частный сектор и дачники поливают огороды из цент­ральной системы водоснабжения, расход увеличивается до 75–80 тысяч кубов в сутки. Шесть новых скважин частично решат этот вопрос. Их проектный дебет – 8 тысяч кубов в сутки, фактически они дают 10,5 тысячи кубов, – рассказал заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Алмат Ашиков.

Учитывая рост населения в областном цент­ре, а также снижение уровня воды в реке, решение вопроса дефицита живительной влаги власти видят в ресурсах подземных водозаборов. В рамках комплексной реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, рассчитанной до 2030 года, в регионе намечено реализовать ряд проектов.

Уже на следующий год начнутся строительство еще пяти скважин, реконструкция подземного водозабора и водовода диаметром 1 000 мм и протяженностью 14 км. На сегодня по этим проектам разрабатывается проект­но-сметная документация. Ввести объекты в строй планируется в 2025-м.

Разработана ПСД по реконструкции повысительной насосной станции, а также первого этапа реконструкции Каменского группового водопровода. Данный проект разделен на три этапа.

Каменский водопровод будет питать юго-западную часть областного центра, в том числе строящийся микрорайон Акжаик и 18 населенных пунктов.