Сеть должна быть безопасной

Старт марафону дал прошедший в Кокшетау региональный форум «Киберайлық: цифрлық қауіпсіздікке қадам», посвященный вопросам компьютерной культуры, защиты персональных данных и противодействия современным угрозам. Организаторами форума выступили акимат области и Комитет информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Отметим, что Акмолинская область последовательно укрепляет позиции в сфере цифровой трансформации. В регионе внедряются современные IT-решения, развиваются электронные сервисы, формируется инфраструктура для применения технологий искусственного интеллекта. Высокую оценку этой работе дал Глава государства во время визита в Digital Aqmola. Ярким подтверждением достигнутых результатов стала победа области в номинации «AI Өңір» на Governance Cup.

Безусловно, расширение цифровых возможностей требует повышенного внимания к надежности информационных систем и сохранности данных. Защита информационного пространства – задача не только профильных специалистов, но и важная составляющая безо­пасности граждан, организаций и государства.

Открывая форум, руководитель аппарата акима области Ержан Жумабеков отметил, что развитие современных технологий должно сопровождаться формированием культуры ответственного и безопасного поведения в цифровой среде.

– Защита персональных данных и безопас­ное поведение в Сети становятся общей ответственностью. В области ведется системная работа в этом направлении. К примеру, в текущем году обучение по информационной безопасности прошли 150 ответственных специалистов и цифровых офицеров, – сообщил Ержан Жумабеков. – Наша задача – не только повышать цифровую грамотность жителей и государственных служащих, но и укреплять профессиональные компетенции специалис­тов, отвечающих за защиту информационных систем. Уверен, что сегодняшний форум поз­волит обменяться практическим опытом и выработать решения, которые будут применяться в повседневной работе.

Председатель Комитета информационной безопасности министерства Талгат Мустагулов подчеркнул важность активного участия регионов в формировании единого подхода к обеспечению киберустойчивости. Он выразил благодарность региону за инициативность и поддержку республиканской кампании.

В рамках прошедшего форума участники рассмотрели актуальные вопросы противодействия киберугрозам, правила цифровой гигиены, способы защиты персональной информации и алгоритмы безопасной работы с электронными материалами.

Особый интерес у слушателей вызвала тема распространенных схем мошенничества и типичных ошибок пользователей, которые могут привести к компрометации данных. Эксперты подробно разобрали популярные уловки мошенников и типичные ошибки, из-за которых люди теряют свои пароли и деньги.

Отдельной частью программы стало практическое занятие для госслужащих – профильных специалистов местных исполнительных органов, а также квазигосударственного сектора. Участники пошагово разобрали реальные кейсы киберинцидентов, на конкретных примерах аудитории разъяснили алгоритмы реагирования на имеющие место угрозы.