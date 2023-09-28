Большие сердца

В преддверии старта в Астане крупного теннисного соревнования АТР 250 Astana Open победитель трех турниров Большого шлема в одиночном разряде швейцарец Стэн Вавринка и чемпион US Open 2020 австриец Доминик Тим уделили время участию в социально значимых мероприятиях, традиционно организованных Федерацией тенниса Казахстана в рамках международных встреч.

Одними из первых со звездами спорта познакомились дети, посещающие центр «Асыл Мирас». Подобные центры для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) открыты Фондом Булата Утемуратова в 12 городах Казахстана, два из них работают в Астане.

Директор фонда Марат Айтмагамбетов рассказал гостям о ранних признаках аутизма и важности свое­временной диагностики, обратил внимание на некоторые характерные приз­наки РАС, которые должны заставить родителей насто­рожиться: отсутствие зрительного контакта, отсутствие речи и интереса к играм с другими детьми, склонность выстраивать игрушки в ряд или по цветам.

– Встреча мировых звезд тенниса с детьми, посещающими аутизм-центр «Асыл Мирас», стала для нас доб­рой традицией. Мы радуемся, видя, что дети получают от таких встреч позитивные эмоции и новые знания об окружающем мире. И мы искренне надеемся, что однажды после встречи со звездными игроками дети заинтересуются этим видом спорта, – отметил он.

Во всех 12 центрах «Асыл Мирас» работают программы ранней поддержки для детей до трех лет, потому как вовремя полученная коррекционная помощь значительно повышает шансы ребенка на самостоятельную взрослую жизнь. В цент­ре дети и родители учатся лучше понимать друг друга и, даже если ребенок не говорит, справляться с кризисными ситуа­циями. С 2015 года более 15 000 детей с РАС получили помощь в рамках программ интервенций, реализуемых фондом. На память о визите звезды мирового тенниса получили в подарок картины, нарисованные детьми.

Также известные спортс­мены приняли участие в акции помощи бездомным животным. Доминик Тим, аргентинец Себастьян Баэс, испанец Роберто Карбальес Баэна и француз Грегуар Баррере провели фотосессию с бездомными животными. Акция прошла совместно с приютом «Балто». Так организаторы акции и спортсмены хотели привлечь внимание к проблеме животных, оставшихся без дома. Игроки призвали неравнодушных казахстанцев помочь им обрести новых хозяев, которые будут за ними ухаживать и делиться своей любовью.

Организаторы турнира передали приюту 70 кг корма для собак и 260 упаковок желе для кошек.