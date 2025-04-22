Большие возможности горнолыжного кластера

Туризм
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Юрий Владимиров

Премьер-министр Олжас Бектенов в субботу провел встречу с президентом компании PGI Management Жоаном Виладоматом по вопросам сотрудничества в области развития горнолыжного туризма.

Сторонами обсуждены мировые тенденции туристской отрасли и ее вклад в рост экономики стран. Большое внимание было уделено перспективам развития Алматинского кластера. Отмечено, что горнолыжное направление является серьезным инструментом социально-экономической модернизации горных районов и республики в целом.

Жоан Виладомат поделился результатами осуществления проектов по трансформации структур экономики ряда стран мира с учетом их ориентации на туризм. На сегодня компания имеет свыше 120 осуществленных проектов, среди которых такие бренды зимнего туризма, как Давос и Санкт-Мориц (Швейцария), Куршевель (Франция), Ишгль и регион Тироль (Австрия), Вейл и Аспен (США), Уистлер-Блэккомб (Канада), а также курорты Андорры, где количество посетителей за прошедший год составило 9,6 млн человек при населении 80 тыс. За более чем 60 лет компания стала мировым лидером в сфере развития горнолыжных комплексов.

Участники встречи рассмот­рели перспективы совместного развития Алматинского горного кластера. На сегодня туристичес­кий поток АГК составляет 2 млн человек в год, всего создано 2 тыс. сезонных рабочих мест. Существующая инфраструктура лыжных трасс суммарной протяженностью 41 км и 16 подъемников позволяют обеспечивать пропускную способность 6 тыс. человек в день. При этом растущий спрос со стороны внутренних и зарубежных туристов требует дальнейшего совершенствования государственной стратегии развития горнолыжного туризма как всесезонной туристской дестинации.

Согласно анализу, развитие инфраструктуры кластера посредством доведения протяженности трасс до 227 км, подъемников – до 58 позволит в 5,6 раза нарастить текущую пропускную способность, до 34 тыс. человек в день, создать 10 тыс. прямых рабочих мест.

Таким образом, АГК к 2029 году сможет принимать до 7,5 млн туристов в год. Кроме того, ожидается устойчивый эффект от развития смежной и сервисной экономики. Важным направлением, по мнению сторон, является также инклюзия. Модернизация инфраструктуры позволит шире развивать образовательные детские программы по обучению зимним видам спорта, а также семейный досуг.

Руководитель Правительства подчеркнул, что в условиях глобальной экономической ситуации приоритетом работы является экономическая диверсификация. Туризм наряду с такими отраслями, как обрабатывающая промышленность и цифровизация, транспорт и логистика, должен стать новой точкой роста.

По итогам встречи участники выразили намерение продолжить сотрудничество в деле модернизации инфраструктуры, адаптированной к международным стандартам, сообщила пресс-служба Премьер-министра.

#туризм #Олжас Бектенов #горнолыжный туризм

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