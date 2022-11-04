Большой штраф "АрселорМиттал Темиртау" пообещали в Минэкологии

Глава Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Зулфухар Жолдасов заявил о завершении проверки в АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы сейчас закончили проверку, выявили проблемы по отходам, по очистным сооружениям, по выбросам, по выполнению природоохранных мер. Сейчас готовим большой штраф. Более того, предприятие оказало определенное воспрепятствование в доступе на проверку», – сказал Зульфихар Жолдасов.

По его словам, в этом году АМТ должен обеспечить снижение выбросов с 250 тысяч до 210 тысяч.

«Если это не будет выполнено, мы готовы не выдавать разрешение вплоть до приостановки производства. До 2025 года предприятие обязуется снизить выбросы на 30%. Мы сейчас считаем, думаю, штраф на несколько миллиардов тенге будем готовить. Суть не в штрафе, мы будем заставлять снижать объемы выбросов», – резюмировал спикер.

Напомним, 3 ноября в 03:03 часов в городе Шахтинске на шахте имени Ленина угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

В шахте находились 106 работников. Пять человек, находившихся на аварийном участке, погибли. Четыре работника госпитализированы с различными травмами.

По распоряжению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова министр по ЧС Юрий Ильин возглавил правительственную комиссию по расследованию причин аварий на шахте.

Департамент полиции области по факту гибели людей начал досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».