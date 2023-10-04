Борец Мейржан Шермаханбет завоевал серебряную медаль Азиатских игр

Это 11-я серебряная медаль для сборной Казахстана на XIX Летних Азиатских играх

Фото: Турар Казангапов

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Мейржан Шермаханбет завоевал серебряную медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.

Он отметился наградой в весовой категории до 67 килограммов.

В финале ему противостоял японец Кацуки Эндо. Схватка завершилась победой соперника со счетом 4:3.