Борец Мейржан Шермаханбет завоевал серебряную медаль Азиатских игр
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Это 11-я серебряная медаль для сборной Казахстана на XIX Летних Азиатских играх
Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Мейржан Шермаханбет завоевал серебряную медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.
Он отметился наградой в весовой категории до 67 килограммов.
В финале ему противостоял японец Кацуки Эндо. Схватка завершилась победой соперника со счетом 4:3.