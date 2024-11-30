Бойцы Нацгвардии готовы к выполнению любых задач

В Семее дислоцируется воинская часть 5511. Ежегодно сюда прибывают призывники из разных концов страны. Отслужив год, ребята возвращаются домой. Но многие продолжают службу – уже по контракту. Как рассказал заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе майор Рустем Габдуллин, призывники осознают всю ответственность, возложенную на них, поэтому стараются не подвести, нести службу достойно.

Назар Жуманазар призван из Шымкента, через месяц он отправится домой. Юноша отмечает, что служба ему нравится.

– Национальная гвардия – это элитное подразделение, и я понимаю всю сложность поставленной перед нами задачи. Мы должны быть готовы к любой ситуации, должны нести службу с честью, – рассуждает он.

Назар Жуманазар (слева) и Султан Кенжетай (справа)

Сослуживец Назара – старший пулеметчик ефрейтор Султан Кенжетай уже определился со своим дальнейшим выбором. Через месяц у него заканчивается срок срочной службы, и молодой человек подал рапорт о ее продолжении. Говорили ребята и о нынешних плюсах службы в армии. Один из них – возможность обучаться на гранте в высших учебных заведениях. Для получения гранта необходимо проявить себя в строевой службе, в физической подготовке.

Гордятся в воинской части 5511 своими героями. Один из них – Мухтар Усенов, отличившийся во время трагических январских событий в 2022 году. Он не допустил гибели 18-летних солдат, недавно призванных на службу.

...Четвертого января у Мухтара был выходной. Но поступил сигнал тревоги, и он отправился в часть.

– По приказу командира мы стояли в оцеплении у акимата Семея с шести утра 5 января. Было тревожно, – рассказывает Мухтар Усенов. – Примерно в три часа дня начался мирный митинг. На площади собирались люди, было много любопытных. А после «пошли» беспорядки. Нас окружили, в руках у людей были палки, арматура, полетели камни. Кто-то уговаривал нас уйти с площади или перейти на их сторону. Но есть приказ – и он не обсуждается.

Мухтар и 17 солдат-срочников оказались в окружении. В тот момент командир думал лишь об одном: чтобы никто из ребят не пострадал, не погиб, ведь придется держать ответ перед их родителями за то, что не уберег. А им всего по 18 лет… Но ни один из гвардейцев, глядя на своего командира, не дал слабину. И когда уже почти удалось прорваться сквозь плотное кольцо окружения, раздался выстрел – Мухтар получил ранение в правую ногу. Несмотря на это, он все равно поставил солдат в боевой порядок. А потом подоспевшие коллеги увезли его в больницу, где Мухтару сделали операцию. В итоге никто из 17 ребят не пострадал.

Едва выписавшись домой, Мухтар Усенов вернулся на службу, хотя и мама, и супруга уговаривали его уволиться. Но он однажды уже сделал свой выбор. Сейчас Мухтар Усенов работает с конт­рактниками. Летом 2022 года, накануне Дня казах­станской полиции, его наградили орденом «Айбын» III степени.

– У меня был выходной, позвонил командир и сказал собираться в столицу. Я только в Акорде узнал, что мне вручат орден. И, надо признаться, в момент награждения волновался больше, чем тогда, 5 января на площади, – вспоминает он. – Вручая орден, Президент Касым-Жомарт Токаев сказал: «Благодарю за службу!» Это большая честь для меня. Я понимаю, что это не только моя награда, но и моих командиров, сержантов, солдат.

Как признается Мухтар, после слов Главы государства он почувствовал, что ответственность возросла вдвое. К слову, ребята, стоявшие на той площади плечом к плечу с Мухтаром Усеновым, благополучно вернулись домой, а кто-то решил остаться в Национальной гвардии. Они не забывают своего командира: поздравляют с праздниками, причем не только они, но и их благодарные родители.

– В Национальной гвардии говорят: «За нами – народ, за нами – страна!» И каждый из нас этому девизу обязательно следует, – говорит Мухтар. – Главный приоритет для любого военнослужащего – защита правопорядка, обеспечение мира, спокойствия на казахстанской земле.

Нельзя было пройти и мимо кинологической службы. Четвероногие наравне с солдатами несут свою службу, помогают находить пропавших людей, обнаруживают взрывчатые и наркотические вещества. Мне довелось познакомиться с бельгийской овчаркой по кличке Чанг. Вместе с младшим сержантом Ержаном Оразанбаевым три года подряд Чанг ежедневно тренируется на обнаружение взрывчатки.

Ежедневные занятия по боевой подготовке

Ержан в Национальной гвардии служит уже седьмой год. Ему очень нравится работа кинолога. До появления Чанга работал с бельгийской овчаркой по кличке Симба. А с Чангом познакомился, когда четверолапому было всего лишь три с половиной месяца. Чанг не подводит своего воспитателя, делает успехи. К примеру, летом на соревнованиях среди кинологов воинская часть 5511 заняла первое место в командном зачете.

Круглые сутки все они на боевом посту. И это делается ради того, чтобы мы все спокойно спали, не переживая о завтрашнем дне.