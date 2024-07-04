Бозумбаев дал месяц на разработку срочных мер развития западных регионов РК

Госорганам и акиматам поручено подготовить конкретные предложения по системным мерам и новым инициативам для оперативных и качественных решений проблем

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручения президента по разработке пакета срочных мер социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание с участием акимов четырех регионов и представителей всех министерств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

По данным анализа текущей ситуации Министерства национальной экономики, вызовом для западных областей является диверсификация экономики в условиях снижения добычи нефти.

При этом в данных регионах наблюдается стабильный рост населения. Согласно прогнозам, до 2030 года численность населения там вырастет на 10%: с 3,1 млн до 3,4 млн человек. Данная тенденция порождает необходимость создания новых рабочих мест. Ожидается, что в период 2024-2030 годы на рынок труда выйдут порядка 138 тыс. человек. Заместителем премьер-министра были даны соответствующие поручения по обеспечению их занятости.

В ходе совещания профильные министерства отчитались о проводимой работе по своим направлениям, в том числе и по развитию региональной инфраструктуры. Так, по данным Министерства промышленности и строительства, до 2025 года будет полностью решен вопрос водообеспечения регионов. На сегодня реализуются проекты по канализационно-очистным сооружениям.

Несмотря на принимаемые отраслевыми министерствами и акиматами меры, наблюдается необходимость усиления работы в данном направлении. Как отметил вице-премьер, вопросы финансирования водообеспечения, водоотведения, электро- и теплоснабжения, а также строительство дорог в регионах должны носить приоритетный характер.

«Нам необходимо увеличить количество рейсов с расширением статуса открытого неба для аэропортов городов Уральск и Атырау. Нужно устранить сезонный дефицит вагонов в периоды пиковой нагрузки, модернизировать международные аэропорты, железнодорожные вокзалы и станции. Уровень качества сельских дорог довести до 90%», — отметил вице-премьер.

Также Канат Бозумбаев поручил уделить особое внимание решению экологических проблем в западных регионах. В сфере здравоохранения – разработать региональную программу льготного кредитования жилья для востребованных специалистов.