Бозумбаев дал месяц на разработку срочных мер развития западных регионов РК

Экономика
45
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Госорганам и акиматам поручено подготовить конкретные предложения по системным мерам и новым инициативам для оперативных и качественных решений проблем

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручения президента по разработке пакета срочных мер социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание с участием акимов четырех регионов и представителей всех министерств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

По данным анализа текущей ситуации Министерства национальной экономики, вызовом для западных областей является диверсификация экономики в условиях снижения добычи нефти.

При этом в данных регионах наблюдается стабильный рост населения. Согласно прогнозам, до 2030 года численность населения там вырастет на 10%: с 3,1 млн до 3,4 млн человек. Данная тенденция порождает необходимость создания новых рабочих мест. Ожидается, что в период 2024-2030 годы на рынок труда выйдут порядка 138 тыс. человек. Заместителем премьер-министра были даны соответствующие поручения по обеспечению их занятости.

В ходе совещания профильные министерства отчитались о проводимой работе по своим направлениям, в том числе и по развитию региональной инфраструктуры. Так, по данным Министерства промышленности и строительства, до 2025 года будет полностью решен вопрос водообеспечения регионов. На сегодня реализуются проекты по канализационно-очистным сооружениям.

Несмотря на принимаемые отраслевыми министерствами и акиматами меры, наблюдается необходимость усиления работы в данном направлении. Как отметил вице-премьер, вопросы финансирования водообеспечения, водоотведения, электро- и теплоснабжения, а также строительство дорог в регионах должны носить приоритетный характер.

«Нам необходимо увеличить количество рейсов с расширением статуса открытого неба для аэропортов городов Уральск и Атырау. Нужно устранить сезонный дефицит вагонов в периоды пиковой нагрузки, модернизировать международные аэропорты, железнодорожные вокзалы и станции. Уровень качества сельских дорог довести до 90%», — отметил вице-премьер.

Также Канат Бозумбаев поручил уделить особое внимание решению экологических проблем в западных регионах. В сфере здравоохранения – разработать региональную программу льготного кредитования жилья для востребованных специалистов.

«Госорганам и акиматам поручаю подготовить конкретные предложения по системным мерам и новым инициативам для оперативных и качественных решений проблем. Разработать пакет срочных мер для улучшения благосостояния жителей западных регионов страны мы должны в течение месяца», — сказал Канат Бозумбаев.

 

#регионы #развитие #поручения #запад #срочно

Популярное

Все
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Почему стали чаще отключать свет?
Три юных шахматиста из Казахстана стали победителями Кубка мира-2024
Уберечь детей от опасных ситуаций
Молодежь с помощью нейросети оживила мифы и легенды Алтая
Кибергигиена как одно из условий защиты данных
Иван Васильевич верен профессии
Тандем отца и сына готовится к первой Олимпиаде
Двенадцать миллионов тенге обязали вернуть потребителям в области Абай
В экономику Туркестанской области планируется инвестировать 1 млрд 615 млн долларов
Резкого роста тарифов на регулируемые услуги не произошло
Альтернативы АЭС сегодня нет
Программа Joltap: сделай себя сам
Перспективным форматом сотрудничества в Евразии представляются многосторонние связи в рамках ШОС
Сто лет энергетической безопасности
Ответ на глобальную поляризацию
Инициатива поддержана повсеместно
Беспрецедентное количество участников
Еще одно нападение произошло на фельдшера «скорой» в Казахстане
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Главному редактору «Казахстанской правды» присуждена премия президента в области СМИ
Большие цели в АПК достигаются большими усилиями
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Двоих детей спасли в Кызылординской области
Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем об учреждении культурных центров
Журналисты получили ключи от квартир
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Молоко кобылье – здоровье человеческое
Откуда берутся стихийные свалки?
Что делать? Для этого надо понять, кто виноват
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

В Минтруда объявили сроки приема заявок на гранты для бизне…
Альтернативы АЭС сегодня нет
Сто лет энергетической безопасности
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]