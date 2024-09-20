Браконьеры выловили 600 килограммов рыбы в нацпарке Бурабай

Экология
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Дана Аменова
корреспондент

Они нанесли государству ущерб на сумму более 9 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба нацпарка «Бурабай»

По информации пресс-службы нацпарка, в ночь на 19 сентября инспекторы Национального парка «Бурабай» задержали группу браконьеров, которые занимались незаконным выловом рыбы на озере Жукей

Как оказалось, жители столицы производили незаконный вылов рыбы с использованием сетей на особо охраняемой природной территории Темноборского лесничества.

«К моменту инспекторского рейда браконьеры успели выловить 464 рыбы общем весом 640,3 кг, в том числе 439 штук карпа общим весом 631,6 кг и 25 карасей весом 8,7 кг. Это самый крупный случай рыбного браконьерства, зафиксированный на территории нацпарка «Бурабай» за последние 5 лет. Сумма ущерба составила – 9 132 827 тенге.  Все материалы по данному правонарушению переданы в отдел полиции района Биржан сал для дальнейшего разбирательства», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Также в нацпарке отметили, что на озере Жукей, облюбованном рыбаками, чаще всего фиксируются и факты незаконной добычи рыбных ресурсов.

«Из восьми фактов, зафиксированных в этом году на озерах нацпарка, пять имели место именно на озере Жукей. Все нарушители привлечены к уголовной ответственности. Общий ущерб от браконьерства до этого факта составлял 2,5 миллиона тенге», – говорится в официальном сообщении.

В этой связи для защиты водоемов и сохранения ихтиофауны дирекция государственного национального природного парка «Бурабай» начала устанавливать на берегах озер умные системы видеонаблюдения Smart National Park Burabay.

Первым под неусыпную защиту «электронного ока» попадет именно озеро Жукей. Здесь камеры появятся до конца текущего года, что позволит эффективно контролировать ситуацию на водоеме и оперативно пресекать случаи браконьерства.

«Мы ожидаем, что внедрение современных технологий видеонаблюдения на озерах не только отвадит браконьеров и обеспечит сохранность ихтиофауны, но также станет мощным сдерживающим фактором для тех, кто портит скалы и бросает мусор», —заключил директор ГНПП «Бурабай» Сергей Быков.

#браконьеры #рыба #Бурабай #нацпарк

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