Брал "по-мелочи" – житель Темиртау промышлял кражами продуктов в супермаркете
Полицейские задержали в Темиртау 55-летнего мужчину, который в течение нескольких дней совершил пять краж продуктов из одного супермаркета, передает Kazpravda.kz.
По информации портала Polisia.kz, 19 ноября в Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области поступило сообщение о серии краж в одном из супермаркетов города. Каждый раз сумма ущерба была в пределах 3-5 тысяч тенге.
Изучив записи видеокамер, установленных в торговом зале, полицейские обратили внимание на гражданина, который старался незаметно забирать с прилавков продукты.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 55-летнего мужчину, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст.187 "Мелкое хищение". Ведется расследование.